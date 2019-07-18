Смертельный поджог аниме-студии в Японии: найдены новые жертвы
Владелец Kyoto Animation сообщил об угрозах, которые поступали на е-мейл студии несколько лет
Количество человек, которые стали жертвами пожара в студии аниме Kyoto Animation в японском Киото, увеличилось до 25.
Об этом с ссылкой на японские правоохранительные органы, сообщило агентство Kyodo, уточнив, что еще более трех десятков потерпевших остаются в больницах.
В целом в момент возгорания в здании находились около 70 человек.
Ранее сообщалось о 10 погибших и 35 пострадавших в результате инцидента.
Директор компании Хидэоки Хатта также заявил японскому телевидению, что прежде в адрес фирмы неоднократно поступали угрозы.
"Несколько лет назад нам начали поступать угрозы. В электронных письмах, приходящих на адрес компании, содержались выражения „умрите!" и другие угрозы", — цитирует его телеканал HNK.
Напомним, что причиной пожара считается поджог, а ответственным за случившееся – 41-летний мужчина, который уже был задержан. Он также пострадал – у преступника ожоги рук и груди.
Как выяснили следователи, за полчаса до поджога виновник произошедшего купил на расположенной в 500 метрах от студии заправочной станции 40 литров бензина, которые в двух канистрах довез до аниме-студии на тележке и поджег здание.
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