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Смертельный поджог аниме-студии в Японии: найдены новые жертвы

18 июля, 15:22

Владелец Kyoto Animation сообщил об угрозах, которые поступали на е-мейл студии несколько лет


Количество человек, которые стали жертвами пожара в студии аниме Kyoto Animation в японском Киото, увеличилось до 25.

Об этом с ссылкой на японские правоохранительные органы, сообщило агентство Kyodo, уточнив, что еще более трех десятков потерпевших остаются в больницах.

В целом в момент возгорания в здании находились около 70 человек.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 35 пострадавших в результате инцидента.

Директор компании Хидэоки Хатта также заявил японскому телевидению, что прежде в адрес фирмы неоднократно поступали угрозы.

"Несколько лет назад нам начали поступать угрозы. В электронных письмах, приходящих на адрес компании, содержались выражения „умрите!" и другие угрозы", — цитирует его телеканал HNK.

Напомним, что причиной пожара считается поджог, а ответственным за случившееся – 41-летний мужчина, который уже был задержан. Он также пострадал – у преступника ожоги рук и груди.

Как выяснили следователи, за полчаса до поджога виновник произошедшего купил на расположенной в 500 метрах от студии заправочной станции 40 литров бензина, которые в двух канистрах довез до аниме-студии на тележке и поджег здание.

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Тег Япония, пожар, поджог, киото, аниме

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Источник:

ТАСС

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