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Смертельный салют в Минске: двум россиянам предъявили обвинения

17 июля, 10:05

Фейерверки для праздничного салюта в Минске были приобретены у российской компании

Фото: tut.by
Фото: tut.by.

Следствие предъявило обвинение двум гражданам России, арестованным по делу о взрывах фейерверочных изделий во время праздничного салюта в Минске 3 июля. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Сергей Аряев.

"Обвинение предъявлено. Продолжаются следственные действия", - отметил пресс-секретарь посольства.

В Следственном комитете Беларуси пока не подтвердили эту информацию.

"Мы пока можем сказать, что расследование продолжается", - сказал официальный представитель ведомства Сергей Кабакович.

Ранее сообщалось, что фейерверки для праздничного салюта в Минске, в ходе которого случился инцидент, приведший к гибели одного человека и ранениям не менее 10, были приобретены у российской компании. 

Напомним, в результате взрыва фейерверка 3 июля во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, 10 человек получили ранения. Следственный комитет Белоруссии по факту происшествия возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 ("Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих") Уголовного кодекса Белоруссии. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. В Минобороны склоняются к тому, что причиной подрывов стали некачественные заряды калибра 195 мм.


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Тег Беларусь, салют, Минск

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Источник:

ТАСС

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