СМИ опубликовали кадры ракетного удара по нефтяным объектам Саудовской Аравии – видео

Фото: REUTERS/Hamad l Mohammed

Телеканал CBS разместил в сети видео, снятое камерами наблюдения компании Saudi Aramco в ночь авиаудара.

На кадрах видны взрывы, происходящие в разных частях огромного промышленного комплекса.

По информации Министерства обороны Саудовской Аравии, для нанесения ударов были использованы беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сказал, что целью атаки стало сердце мировой энергетики, а причиной — "глупость" иранских властей.

"Только дурак может нанести удар по 5% мировой нефтедобычи. Единственной стратегической целью было доказать то, что они глупцы и именно это они и сделали", — уточнил принц.

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В ответ на вопрос, почему противовоздушная оборона страны не смогла отразить удар, Мухаммед бен Салман сказал, что причина этого в огромном количестве угроз.

"Саудовская Аравия почти так же велика, как целый континент, она больше, чем вся Западная Европа. Нам угрожают со всех сторон, трудно прикрыть все полностью", — объяснил ситуацию Мухаммед бен Салман.

Телеканала CBS прокомментировал, что противовоздушная оборона Саудовской Аравии включает в себя американские комплексы Patriot и Hawk, не рассчитанные на борьбу с дронами.

Как сообщалось, после атаки беспилотников на объекты одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии в ночь с 13 на 14 сентября цены на нефть пошли в рост.

Напомним, Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" на Тегеран.

Также министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

Кроме этого, мы писали, что Саудовская Аравия уже полностью восстановила поставки энергоносителей. В сентябре страна будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме.

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