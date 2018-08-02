СМИ: российские наемники в ЦАР сотрудничали с местными боевиками

Сегодня, 17:07

Группировку "Селека" подозревают в убийстве журналистов

Фото: nouvelobs.com
Фото: nouvelobs.com

В Центральноафриканской республике российские наемники, которые прибыли в июне 2018 получили поддержку членов местной группировки боевиков "Селека". Именно они сопровождали их во время поездок на местные шахты. Об этом сообщило издание Сorbeau news.

Именно боевиков "Селеки" подозревают в убийстве российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. 

Сorbeau news опубликовало фотографию базы в городе Бриа, в которой скорее всего располагаются российские военные. По данным издания, наемники из России приехали в Бриа в конце июня, после чего вербовали местное население и занимались гуманитарной помощью. По версии издания, они также планировали купить собственное месторождение. 

"Россияне хорошо сошлись с местным населением, в том числе боевиками „Селеки"", – говорится в материале. 

В мае 2018 года французское издание L’Obs сообщило, что с осени 2017 года в ЦАР работают две компании: горнодобывающая Lobaye Invest и охранная Sewa Security Service. По данным L’Obs, обе компании связаны с Россией и структурами Евгения Пригожина, который, предположительно, финансирует частную военную кампанию "Вагнер".

По словам министра по вопросам СМИ и коммуникаций ЦАР Анж Максим Казаги, 30 июля машину с журналистами остановили люди в тюрбанах, говорившие на арабском и попытавшиеся забрать автомобиль. Один из репортеров попытался оказать сопротивление и был убит на месте, еще двое были убиты позже. На месте убийства россиян не нашли денег и съемочной техники, рассказал министр.

Министр подвтердил, что к нападению могла быть причастна группировка "Селека". Ранее об этом со ссылкой на источники сообщали местные СМИ.

Напомним, ранее мы писали, что российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, убитые в Центральной Африке 30 июля, собирались снимать золотые прииски Ндассима. По неофициальным данным о их разработке договорились Россия и ЦАР. 
Россия, боевики, убийство журналистов, ЧВК Вагнера, ЦАР

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