СМИ стали известны новые подробности о состоянии Ким Чен Ына

Состояние здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына намного серьезнее, чем ранее сообщалось.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что лидер КНДР находится "в вегетативном состоянии".

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Ранее стало известно, что к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну из Китая отправили группу медиков для консультаций. Группу врачей в КНДР направили 23 апреля. Делегацию медиков возглавил высокопоставленный сотрудник международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Полагают, что это может быть подтверждением слухов об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после операции на сердце.

Стоит отметить, что лидер КНДР давно не появляется на публике. А 15 апреля он даже проигнорировал церемонию, посвященную Дню рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

В свою очередь, бывшая звезда НБА и "Чикаго Буллз" эксцентричный Деннис Родман переживает о своем друге, главе КНДР Ким Чен Ыне, и надеется, что информация об ухудшении его здоровья – всего лишь слухи.

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