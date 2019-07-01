Снегопад при +30: в крупнейшем городе Мексики выпало 1,5 метра снега
На Гвадалахару неожиданно обрушилась июльская метелица
Пока аномальная жара продолжает отнимать жизни в Европе, на пятимиллионный мексиканский город Гвадалахара обрушилась настоящая метелица.
Так, несмотря на 30-градусную температуру воздуха, 30 июня в городе выпало до 1,5 метра снега.
По данным BBC, неожиданный снежный шторм повредил около 200 домов и множество машин в шести районах города, а также повалил множество деревьев и привел к наводнению.
На данный момент городские работники расчищают улицы снегоуборочной техникой.
Информации о пострадавших не поступало.
Городские власти назвали выходку погоды самым очевидным свидетельством изменения климата.
Напомним, что на прошлой неделе в США тоже выпал снег – метеорологи зафиксировали до полуметров осадков в штатах Монтана, Айдахо и Колорадо. Подобное явление в последний раз было 90 лет назад. Обычно сезон метелей здесь заканчивается в начале мая. Впрочем, синоптиков прогнозировали еще один снегопад – преимущественно в горных районах Соединенных Штатов.
Кроме того, как мы уже писали, в июне в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа РФ также прошел снегопад. Мокрый снег передавали в большинстве районов расположенного по соседству с ЯНАО Ханты-Мансийского автономного округа
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