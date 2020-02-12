Военные США застрелили солдата армии Асада в Сирии: видео конфликта

Поводом для стрельбы стал КПП возле города Камышлы, который заняли войска сирийского режима

В Сирии, где ранее американские войска перехватили российского генерал-майора, с Вооруженными силами США произошел новый инцидент, в результате которого погиб солдат подконтрольных диктатору Башару Асаду войск.

Как утверждает официальный представитель антитеррористической коалиции полковник Майлз Каггенс, инцидент произошел возле деревни Хирбат-Амму к востоку сирийского города Камышлы в провинции Хасеке.

Во время патрулирования 12 февраля американские военные обнаружили контрольно-пропускной пункт, занятый войсками, поддерживающими сирийский режим.

"После того, как военные коалиции сделали нескольких предупреждений и попыток разрядить ситуацию, патруль подвергся обстрелу из легкого стрелкового оружия неизвестными. В рамках самообороны военные коалиции открыли огонь в ответ", – отмечается в сообщении, размещенном в твиттере официального представителя коалиции.

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В итоге ситуацию удалось разрядить, и патруль вернулся на базу. Инцидент в настоящее время расследуется.

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Журналист и военный аналитик Бабак Тагвей опубликовал в своем Twitter видео с места событий.

В то же время, по данным сирийского агентства SANA, конфликт произошел не с военными, а мирными жителями Сирии, а также, кроме убитого, еще один из них был ранен.

Также якобы после случившегося ВВС США нанесли по меньшей мере один удар в районе инцидента.

Напомним, в октябре жители Камышлы забросали картошкой американских военных в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

Позже Трамп решил оставить часть американского военного контингента в Сирии, одна из главных задач солдат – обеспечение контроля над нефтяными месторождениями.

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