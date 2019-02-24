Солдаты Венесуэлы дезертировали в Колумбию и Бразилию: известны детали
Колумбийский президент надеется, что это спровоцирует цепную реакцию в вооруженных силах Боливарианской республики
Миграционное управление Колумбии утверждает, что накануне 60 венесуэльских военнослужащих дезертировали и перешли через границу с этим латиноамериканским государством, приняв сторону оппозиции.
По этому поводу колумбийский президент Иван Дуке выразил мнение, что это может вызвать цепную реакцию в вооруженных силах Боливарианской республики.
"Вчера нам удалось достичь морального и дипломатического разгрома диктатуры. Одновременно десятки венесуэльских военнослужащих перешли границу и признали Хуана Гуайдо президентом. Это должно было вызывать эффект домино в армии внутри страны", — сказала глава государства на местном радио.
Кроме того, полковник сухопутных войск Бразилии Жеоржес Ферес Канаан сообщил, что еще двое офицеров венесуэльской армии через границу с Бразилией и попросили убежища в этой стране.
"Вчера ночью двое бойцов венесуэльской Национальной гвардии появились у нас как просители убежища", — цитирует его агентство Globo.
Канаан отметил, что венесуэльские дезертиры имеют звание сержанта и прибыли на территорию Бразилии пешком и без оружия, но в военной форме.
"Сейчас наша главная забота — дать им почувствовать, что они в убежище. Отношение к ним будет таким же, как к любому другому беженцу", — добавил полковник.
Напомним, что из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.
Мы также писали, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил венесульским военным новыми санкциями, если они не перейдут на сторону оппозиции.
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