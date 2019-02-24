Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Солдаты Венесуэлы дезертировали в Колумбию и Бразилию: известны детали

Сегодня, 18:05

Колумбийский президент надеется, что это спровоцирует цепную реакцию в вооруженных силах Боливарианской республики

Фото: AFP
Солдаты Венесуэлы дезертировали в Колумбию и Бразилию: известны детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2c0/185/5c72c0185ae19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2c0/185/5c72c0185ae19.jpg Другие страны Колумбийский президент надеется, что это спровоцирует цепную реакцию в вооруженных силах Боливарианской республики

Миграционное управление Колумбии утверждает, что накануне 60 венесуэльских военнослужащих дезертировали и перешли через границу с этим латиноамериканским государством, приняв сторону оппозиции.

По этому поводу колумбийский президент Иван Дуке выразил мнение, что это может вызвать цепную реакцию в вооруженных силах Боливарианской республики.

"Вчера нам удалось достичь морального и дипломатического разгрома диктатуры. Одновременно десятки венесуэльских военнослужащих перешли границу и признали Хуана Гуайдо президентом. Это должно было вызывать эффект домино в армии внутри страны", — сказала глава государства на местном радио.

Кроме того, полковник сухопутных войск Бразилии Жеоржес Ферес Канаан сообщил, что еще двое офицеров венесуэльской армии через границу с Бразилией и попросили убежища в этой стране.

"Вчера ночью двое бойцов венесуэльской Национальной гвардии появились у нас как просители убежища", — цитирует его агентство Globo.

Канаан отметил, что венесуэльские дезертиры имеют звание сержанта и прибыли на территорию Бразилии пешком и без оружия, но в военной форме.

"Сейчас наша главная забота — дать им почувствовать, что они в убежище. Отношение к ним будет таким же, как к любому другому беженцу", — добавил полковник.

Напомним, что из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.

Мы также писали, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил венесульским военным новыми санкциями, если они не перейдут на сторону оппозиции.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Бразилия, Венесуэла, Колумбия, революция, Мадуро, госпереворот, дезертирство , Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Солдаты Венесуэлы дезертировали в Колумбию и Бразилию: известны детали". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Столкновения в Венесуэле: двое погибших, много раненых

Сегодня, 02:46

По словам врача, имена обоих погибших еще не установлены

Гуайдо не исключает военную интервенцию в Венесуэлу

Сегодня, 09:32

И.о. президента Боливарианской республики призывает Запад рассматривать все варианты развития событий

Кризис в Венесуэле: между военными и гражданскими снова произошли стычки

Вчера, 19:50

Военные не допустили в страну гуманитарную помощь из Колумбии

Около 200 тон гумпомощи из Бразилии на могут попасть в Венесуэлу из-за блокады границы

Вчера, 08:44

Власти Бразилии ищут способы передать помощь гражданам Венесуэли и решить вопрос с доставкой груза

Оппозиция Венесуэлы планирует доставить гумпомощь в страну через Колумбию

Вчера, 09:40

Вопрос с 200 тоннами гуманитарной помощи на границе с Бразилией пока остается не решенным

Силовики Мадуро жестоко расправились с коренным населением Венесуэлы: США пообещали жесткие меры

Вчера, 07:27

Столкновения произошли на границе во время попытки провезти гуманитарную помощь, которую заблокировала национальная гвардия Венесуэлы

Анна-Мария: Усик заставит Притулу ответить за каждую шутку

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Похожи? На "Голос країни" пришла девушка-двойник Тины Кароль

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

“Автокефалия ненастоящая, а Епифаний - внук Филарета” - Софроний

Невзоров жёстко прошёлся по пропагандистке Скабеевой

Угрожающая ситуация в столице – подростки нападают на киевлян

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине
Загрузка...

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Сегодня, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

5 женских причесок, которые нравятся мужчинам

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом

Самые красивые свадебные платья звезд: они будут в моде в 2019 г.