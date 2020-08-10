Соперница Лукашенко обжаловала итоги выборов и выдвинула новое требование

Оппозиционный кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская не только заявила, что победила на выборах, но и подала жалобу в Центризбирком с требованием признать их недействительными. Об этом со ссылкой на ЦИК республики сообщает ТАСС.

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"Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы", – сказал собеседник агентства.

Она требует признать недействительными результаты выборов. Тихановская также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

"Результаты выборов, озвученные [главой ЦИК Лидией] Ермошиной, должны быть признаны недействительными, – изложила собеседница агентства содержание жалобы. – В связи с допущенными нарушениями законодательства при подсчете голосов требуется проведение повторного подсчета голосов с проверкой сведений. В случае невозможности проведения повторного подсчета выборы по отдельным участкам должны быть признаны недействительными на основании статьи 79 Избирательного кодекса".

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Напомним, утром 10 августа Центризбирком Беларуси объявил результаты на выборах президента . По предварительным данным комиссии, на выборах победил Александр Лукашенко с результатом 80,23%.

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У Светланы Тихановской, по данным ЦИК, 9,9% голосов. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02% избирателей. И окончательные результаты, говорят в комиссии, вряд ли сильно будут отличаться. Явка на выборах, по официальным данным, составила 84,23%.

Также сообщалось, что после оглашения официальных результатов выборов в десятках городов республики вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. Также сообщалось о погибшем противнике режима.

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