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Сорок два землетрясения за пять часов: "потрусит" ли Украину

Сегодня, 09:07

Румынские сейсмологи отмечают активность в зоне Вранча

Фото: Wikipedia.
Фото: Wikipedia..
Сорок два землетрясения за пять часов: "потрусит" ли Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/55b/2c3/5c455b2c3e79b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/55b/2c3/5c455b2c3e79b.jpg Другие страны Румынские сейсмологи отмечают активность в зоне Вранча

Сейсмическая активность Земли продолжает расти, отмечают метрологические службы разных стран. 

Так, в четверг, 21 марта, очередное землетрясение произошло на юге Мексики. В штате Оахака  Национальная метеорологическая служба зафиксировала 42 землетрясения всего за 5 часов. Магнитуда подземных толчков составила от 1,9 до 4,4. Сведений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Ранее на этой неделе в районах вдоль тихоокеанского побережья страны в 12:00 было зарегистрировано почти 60 землетрясений, из них 37 – в Оахаке.

В сентябре 2017 Мексика пережила два мощных удара стихии. Жертвами землетрясения 7 сентября – магнитудой 8,2 – в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, еще один толчок 19 сентября – магнитудой 7,1 – унес жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Порядка 180 тысяч домов и квартир в южных и центральных штатах получили повреждения или были разрушены, около 2 млн человек понесли материальный ущерб.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу в Южно-Африканской Республике, сообщила сейсмологическая сеть обсерваторий Гонконга. Эпицентр колебаний находился в 240 км к юго-западу от Йоханнесбурга. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

В свою очередь, румынские сейсмологи бьют тревогу. По их словам, сейсмозона Вранча стала чрезмерно активной, и в будущем масштабной землетрясение в ней неизбежно. . 

"Вранча не оставит всех нас в покое. Мы прогнозируем более мощное землетрясение. Неизвестно, когда оно случится. Просто мы должны понимать, что живем в активной сейсмической зоне, и нужно быть готовыми к новым вызовам стихии", — заявил научный руководитель румынского Института физики Земли Мирчи Рэдулян.

В Молдове также соглашаются, что в будущем мощное землетрясение неизбежно. Как отмечает руководитель Центра экспериментальной сейсмологии при Академии наук Молдовы Ион Илиеш, очаг землетрясений в зоне Вранча "разряжается", но недостаточно, а потому неизбежно повторение мощного землетрясения, равного по силе случившемуся в августе 1986 года.

Напомним, несколькими днями раньше начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. В Институте геофизики считают, что в регионе в любое время может произойти землетрясение мощностью 8−9 баллов по 12-балльной шкале Рихтера. 

Как мы писали ранее, в среду, 20 марта, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. 

В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Землетрясение почувствовали в Измире, Айдыне, Мугла, Ушак, Испарте, Бурдуре и Анталии, а также Денизли.

Кроме того, по данным центра, "потрусило" также и Грецию. Пострадало трое людей. Они получили легкие ранения. 

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Тег землетрясение, толчки, сейсмологи, зона Вранча, Землетрясение в Украине

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