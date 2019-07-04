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Совбез ООН обсуждает ситуацию в Ливии

4 июля, 01:14

В результате атаки погибли 44 человека и более 130 получили ранения

Фото: AFP

Безопасности ООН пока не согласовал общее заявление по Ливии, в ближайшее время ожидается новая встреча по ситуации с мигрантами в этой стране. Об этом сообщил председатель Совбеза в июле, постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра по итогам состоявшихся в среду закрытых консультаций.

Эта встреча была созвана в связи с произошедшей ночью на среду воздушной атакой на центр содержания мигрантов в восточном пригороде Триполи, в результате которой погибли 44 человека и более 130 получили ранения.

"У нас в плане стоит встреча по Ливии 29 июля, но в связи с текущей ситуацией, по всей видимости, мы проведем еще одну встречу до этого", — сказал он. Меса-Куадра также отметил, что СБ "все еще работает над совместным заявлением" по инциденту.

Со своей стороны генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация "предоставляла всем сторонам конфликта точные координаты данного центра содержания мигрантов". "Он призывает к независимому расследованию инцидента с тем, чтобы все виновные были привлечены к ответственности", — говорится в его распространенном заявлении.

Ранее стало известно, что центр содержания мигрантов в восточном пригороде Триполи Таджуре подвергся воздушному налету. По последним данным Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), жертвами атаки стали 44 человека, более 130 получили ранения. Ливийское отделение УВКБ ООН на своей странице в Twitter осудило атаку, указав, что в момент ударов в центре содержания находились 616 человек. После инцидента Ливийская национальная армия (ЛНА) и Правительство национального согласия (ПНС) выступили с заявлениями, в которых возложили ответственность за нападение друг на друга.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 750 человек, свыше 4,4 тысячи получили ранения.

Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране. Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории. 


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Тег Ливия, Совбез ООН

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ТАСС

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