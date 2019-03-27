Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Фото: AFP

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/90c/209/5c990c20941fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/90c/209/5c990c20941fb.jpg 2019-03-27T07:39:00+02:00 Другие страны Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

В понедельник, 25 марта, президент США Дональд Трамп в присутствии находящегося с визитом в Соединенных Штатах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подписал указ о признании Голанских высот частью Израиля. Событие вызвало негативную реакцию мирового сообщества и, не исключено, может рано или поздно сыграть свою роль в "крымском вопросе".

Спорная территория

Голанские высоты – спорные территории, лежащие на границе Израиля и Сирии. Их площадь, по нашим меркам, не очень большая – 1800 квадратных километров, что примерно сопоставимо с площадью крупного района в Украине. И за эти земли вот уже более полувека идет очень серьезная борьба на международном уровне.

Видео: Reuters

Если кратко, то основы нынешнего конфликта были заложены еще в 1923 году, когда Великобритания, которой после победы в Первой мировой войне достался мандат на управление территориями Палестины, передала часть земель (а именно Голанские высоты) в управление другому победителю – Франции. Которая опекалась, в том числе, и территориями, на которых позже возникала Сирия.

В 1944 году Сирия провозгласила независимость, в ее состав вошли и Голанские высоты. В 1967 году в ходе "шестидневной войны", начавшейся с превентивного удара Израиля по коалиции арабских государств, израильтяне захватили эти территории. А в 1981-м Израиль единоличным решением распространил на эту территорию свою юрисдикцию. При этом международное сообщество аннексии не признало: в 1967 году Совбез ООН принял резолюцию №242, в которой призвал Тель-Авив вывести войска с оккупированных территорий, а в 81-м – резолюцию № 497, которой решение Израиля об аннексии признано недействительным и не имеющем международной юридической силы. В 2008 году Генассамблея ООН своим решением призвала Израиль придерживаться обязательств и немедленно прекратить деятельность поселений на оккупированных территориях, в том числе Голанских высотах. Любопытно, что против этого решения проголосовало всего шесть государств. Помимо, разумеется, Израиля и таких экзотических стран, как Маршалловы острова, Федеративные Штаты Микронезии, Науру и Папау, против проголосовали также США.

Отметим, что все годы, прошедшие после аннексии, Израиль не оставлял попыток преломить мнение международного сообщества в свою пользу. Аргументация Тель-Авива заключалась в оспаривании решения Великобритании от 1923 года о передаче Голанских высот под мандат Франции, а также последующего решения Франции о передаче земель независимой Сирии. По мнению израильтян, эти решения не отвечают букве и духу решений Лиги Наций, передавшей Британии мандат, в том числе, для создания израильского государства. Также израильтяне отмечают, что Голанские высоты использовались Сирией в качестве плацдарма для нанесения ударов по Израилю, потому их аннексия – необходимая для обеспечения безопасности израильского государства мера. В принципе, и первый, и второй доводы имеют под собой основания. Но помимо восстановления исторической справедливости и обеспечения безопасности важную роль играет и экономический аспект. Голанские высоты – достаточно привлекательный, с экономической точки зрения, район с развитым аграрным сектором, перерабатывающей промышленностью и туризмом.

В то же время Сирия и подавляющая часть мирового сообщества, повторимся, считали решения почти вековой давности законными, а действия израильтян – нет.

"Корень большинства конфликтов на Ближнем Востоке, в том числе и этого, следует искать в механизме разделения после Первой мировой войны наследства Османской империи, – рассказал сайту "Сегодня" глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский. – Все современные границы ближневосточных государств были прочерчены именно тогда колониальными государствами – Великобританией и Францией. Прочерчены искусственно, без учета истории этих территорий, мнения народов, на них проживающих. Отсюда и множественные конфликты на Ближнем Востоке", – отмечает эксперт.













Почему Штаты решились на признание

Долгое время не признавали аннексии Голанских высот и США. Это при том, что Израиль для Соединенных Штатов – стратегический союзник. В целом всячески способствуя разрешению этого и других спорных вопросов, касающихся Израиля, Вашингтон, тем не менее, не рисковал пренебрегать ранее им же поддержанными решениями.

Все изменилось с приходом Дональда Трампа. Новый американский президент безапелляционно выходил из международных договоров, разрушал признанные каноны международного права и консенсусы относительно спорных вопросов. В декабре 2017 года США первыми признали Иерусалим столицей израильского государства, вызвав критику в том числе Евросоюза. А в марте нынешнего года Трамп неожиданно объявил, что готов признать Голанские высоты израильской территорией. Что спустя несколько дней после заявления и было сделано.Почему же Трамп пошел на такой шаг? По мнению экспертов "Сегодня", принимая решение, Белый дом руководствовался несколькими мотивами.

"Еврейское лобби является одним из наиболее мощных, в том числе финансово, лобби в США. Это щедрые спонсоры, которые спонсируют как республиканцев, так и демократов, отметил в комментарии сайту "Сегодня" Петр Бурковский. – Но решения Трампа очень сильно усиливают крыло, поддерживающее республиканцев. Трамп за счет такой достаточно однобокой дипломатии усиливает свои позиции в стране. Завоевывает симпатии израильского бизнес-лобби, формирует финансовую базу для своего переизбрания в 2020 году и существенно подрывает эту базу для демократов. Таким образом, международное право, международная позиция США сейчас поставлены на службу внутриполитическим интересам одной из партий", – полагает эксперт.

Еще одним мотивом принятия решения именно сейчас, по мнению эксперта, является ситуация, сложившаяся вокруг Сирии. Как отметил Петр Бурковский, по сути, сегодня у режима Башара Асада нет союзников, кроме России и Ирака. То есть жесткой реакции арабского мира (если не считать, конечно, таковой осуждение решения США) ожидать не стоит. Формировать очередную коалицию и начинать войну против Израиля, как это практиковалось раньше, арабы не станут.

"В арабском мире этот режим абсолютно нелегитимен. И вступаться за него арабы особо не будут. То есть США воспользовались моментом", – отмечает Петр Бурковский.

Также, по его мнению, решение США могло быть мотивировано желанием "наказать" режим Асада за преступления, совершенные против народа.

Мировое сообщество против

Реакция мирового сообщества оказалась предсказуемой: практически ни одно государство не поддержало Вашингтон. В Лиге арабских государств решение назвали "ничтожным по форме и по существу". В Евросоюзе еще до подписания указа заявили, что ЕС продолжает считать Голанские высоты частью Сирии. При этом в МИД Франции, к примеру, отметили, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами, оккупированной территорией, будет противоречить международному праву, в частности обязательству государств не признавать незаконную ситуацию. Скорей всего, реакцией на готовящееся решение стал обстрел Тель-Авива из сектора Газа, контролируемого ХАМАСом. Из-за обстрела, в результате которого семь израильтян получили ранения, Беньямин Нетаньяху вынужден был завершить визит в США раньше запланированного.

Видео: Reuters

Впрочем, ключевыми последствиями решения Белого дома стала не мировая реакция и даже не обострение в секторе Газа. Признанием аннексированных территорий израильскими при игнорировании решений международных организаций США был нанесен серьезный имиджевый ущерб системе международного права и международных отношений. И это при том, что Соединенные Штаты являлись одним из создателей и блюстителей этой системы.

"Это очень опасный прецедент, – прокомментировал сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса. – Потому что теперь другие государства, принимая решение аннексировать какие-то территории, будут смотреть на нынешнее решение США. Будут считать, что аннексия – это ненаказуемо. А в некоторых случаях может быть признано на официальном уровне. Безусловно, нынешнее решение США усилит международные позиции России по Крыму. А в целом это решение – одно из звеньев целой цепочки событий и решений, окончательно добивающих систему международного права и взаимоотношений, выстроенную после второй мировой войны", – отметил эксперт.

Аналогии с Крымом

Отметим, что параллели вокруг аннексии Голанских высот Израилем и Крыма – Россией возникли не только у украинских экспертов. Журналисты телеканала Sky News поинтересовались у госсекрателя США Майка Помпео, нет ли в позиции Вашингтона по Крыму и Голанским высотам политики "двойных стандартов".

"Нет, вовсе нет. Действия президента (США Дональда Трампа) по отношению к Голанским высотам – это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля. то так просто", – сказал госсекретарь, добавив, что аннексию Крыма США не признают никогда.

Тем не менее в МИД России уже пообещали в связи с решением США по Голанским высотам изменить подходы к информационной политике по Крыму. Не исключено, к позиции США Москва будет апеллировать в дальнейшем, добиваясь признания аннексии полуострова.

"Решение Трампа уничтожает позицию Штатов по Крыму. В августе прошлого года они приняли крымскую декларацию, а теперь сами уничтожили заложенный в ней принцип непризнания аннексии. Для нас это плохие новости, потому что мы должны задуматься, не последует ли признание аннексии Крыма какими-то государствами. Позиция западных стран становится по этому поводу более зыбкой", – отмечает Илья Куса.

В то же время Петр Бурковский считает, что проводит какие-либо аналогии между аннексиями Крыма и Голанских высот нельзя.

"Сомневаюсь, что подобные аналогии будет проводить сама Россия. Израиль признает, что аннексировал Голанские высоты силой, Россия же в отношении Крыма это отрицает. Поэтому Москва сама не заинтересована в упоминании нынешнего решения как прецедента. Иначе она признает, что захватила Крым силой и что санкции, введенные Западом, справедливы", – отмечает Петр Бурковский.

По мнению эксперта, решение США никак не повлияет на отношение международного сообщества к крымскому вопросу.

"Каждый из подобных случаев рассматривается в контексте конкретных исторических событий. И в отношении аннексии Крыма международное мнение целиком сформировано, обозначено и неизменно", – отметил Петр Бурковский.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.