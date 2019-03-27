Совбез ООН соберется на заседание по Голанским высотам

Франция предлагает провести заседание в открытом режиме вместо планировавшихся ранее закрытых консультаций

Фото: Getty Images

Совбез ООН соберется на заседание по Голанским высотам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg 2019-03-27T16:20:00+02:00 Другие страны Франция предлагает провести заседание в открытом режиме вместо планировавшихся ранее закрытых консультаций

Заседание Совета Безопасности ООН по поводу решения США признать Голанские высоты израильской территорией состоится в среду. Об этом сообщил журналистам постпред Франции при ООН Франсуа Делатр, председательствующий в СБ в марте.

"К нам обратилось постпредство Сирии с запросом на проведение внеочередного заседания, – сказал он. - Наше предложение (как председателя СБ – Ред.) провести его сегодня в открытом режиме вместо планировавшихся ранее закрытых консультаций".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что позиция Соединенных Штатов по непризнанию незаконной аннексии Крыма никак не противоречит признанию Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как сообщалось, Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

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