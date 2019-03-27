Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Совбез ООН соберется на заседание по Голанским высотам

Сегодня, 16:20

Франция предлагает провести заседание в открытом режиме вместо планировавшихся ранее закрытых консультаций

Фото: Getty Images
Совбез ООН соберется на заседание по Голанским высотам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg Другие страны Франция предлагает провести заседание в открытом режиме вместо планировавшихся ранее закрытых консультаций

Заседание Совета Безопасности ООН по поводу решения США признать Голанские высоты израильской территорией состоится в среду. Об этом сообщил журналистам постпред Франции при ООН Франсуа Делатр, председательствующий в СБ в марте.

"К нам обратилось постпредство Сирии с запросом на проведение внеочередного заседания, – сказал он. - Наше предложение (как председателя СБ – Ред.) провести его сегодня в открытом режиме вместо планировавшихся ранее закрытых консультаций".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что позиция Соединенных Штатов по непризнанию незаконной аннексии Крыма никак не противоречит признанию Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как сообщалось, Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Сирия, Совбез ООН, Голанские высоты

Вы сейчас просматриваете новость " Совбез ООН соберется на заседание по Голанским высотам". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Сирия предлагает созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за признания США Голан израильскими

Сегодня, 02:30

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами

В МИД Украины прокомментировали решение Трампа по Голанским высотам

Вчера, 15:41

Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН

Аннексия территории запрещена: в Канаде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

Вчера, 02:48

Но Канада "остается непоколебимым другом Израиля"

Воздушная тревога сработала в нескольких районах Израиля

25 марта, 23:17

Вступил в силу режим прекращения огня между палестинцами и израильтянами

Арабские страны отреагировали на признание США Голан частью Израиля

25 марта, 21:22

В ЛАГ отметили, что заявление США ничего не меняет в статусе Голанских высот

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото

Самые богатые женщины российского шоу-бизнеса

Победительница Евровидения-2018 появилась на публике в бикини

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Сегодня, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

В «ДНР» обсуждают, как выехать на свободную территорию

Шнуров сказал почему распустил «Ленинград»

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?