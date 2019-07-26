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Спасатели продолжают находить тела погибших во время оползня в Китае

26 июля, 15:44

Работы по поиску выживших продолжаются

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа.

Количество погибших в результате схода двух оползней в провинции Гуйчжоу на юге Китая достигло 26 человек, еще 25 числятся пропавшими без вести. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 20 жертвах и 23 пропавших без вести.

Оползни сошли в Гуйчжоу во вторник. Первый инцидент произошел в 16:00 по местному времени (11:00 мск) в уезде Хэчжан, в результате чего под завалами оказалась строительная площадка.

Второй оползень сошел в уезде Шуйчэн вблизи города Люпаньшуй во вторник в 21:20 по местному времени (16:20 мск), в результате чего 21 дом был разрушен, 77 человек оказались в зоне бедствия.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Их финансирует правительство Китая, выделившее из центрального бюджета на эти цели, а также на ликвидацию стихийного бедствия 30 млн юаней (более 4,3 млн долларов).

Напомним, не так давно в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.                                               

Кроме того, ранее непогода обрушилась на Афганистан. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.


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Тег Китай, стихия, оползень, погибшие, пострадавшие, пропавшие без вести

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