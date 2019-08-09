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Спящий на клумбах спецназ и уборщицы с метлами на площади: протесты в Кыргызстане закончились

Вчера, 13:15

В ходе акции протеста сторонников экс-президента силовики задержали около 40 человек

После того как стало известно, что бывший президент Кыргызстана Атамбаев задержан, а операцией руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев, к месту доставки Атамбаева в Бишкек прибыли тысячи его сторонников.

Протестующие устроили акцию, в ответ на что спецназ применил силу. Во время разгона милиция применяла спецсредства – слезоточивый газ и светошумовые гранаты В ходе акций протеста в Кыргызстане правоохранители задержали около 40 сторонников экс-президента.

"Сотрудниками милиции задержали более 40 правонарушителей. В настоящее время ведутся поиск, установление личностей зачинщиков и организаторов, пытавшихся дестабилизировать обстановку в столице", – сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Бишкека..

Кроме того, правоохранители уточнили, что на улицы ночью вышли приблизительно полторы тысячи протестующих. При разгоне акции протеста, по словам силовиков, никто не пострадал.

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В сети появились фото того, как выглядит главная площадь Бишкека наутро после массовых протестов.

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Утром, 9 августа, было проведено судебное заседание, на котором судья постановил арестовать экс-главу республики до 26 августа. Об этом сообщил адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

"По решению суда Атамбаев арестован до 26 августа. Судебное решение было вынесено в здании Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, куда был приглашен судья Первомайского района столицы страны. Судья вынес решение арестовать Атамбаева на время проведения следственных мероприятий", — отметил Слесарев.

По словам адвоката, при задержании Атамбаева был нарушен ряд процессуальных норм.

"Никаких документов о задержании подзащитному предъявлено не было, ему вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения", — подчеркнул адвокат.

Вместе с этим, как сообщил Сергей Слесарев, экс-президента Кыргызстана обвинили в коррупционных преступлениях.

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Кыргызстан правоохранители Атамбаев слезоточивый газ протестующие Бишкек

Источник: Сегодня

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