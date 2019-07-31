На данный момент Анкара не получала официальных документов о ее выводе из программы

Турция / Фото: Depositphotos

США могут исключить Турцию из программы F-35: в Анкаре ответили https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F 2019-07-31T12:14:42+03:00 Другие страны На данный момент Анкара не получала официальных документов о ее выводе из программы

Руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир считает, что у США нет законных оснований для исключения республики из программы создания истребителей пятого поколения F-35. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала ТГРТ.

"У США нет юридических оснований для исключения нас из программы F-35. Это решение далеко от рациональности", – сказал он. Демир отметил, что на данный момент Анкара "не получала официальных документов о ее выводе из программы" создания истребителя.

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Глава УОП добавил, что Турция "сообщила США о своем желании остаться в проекте", а также что "есть обратный путь" для продолжения участия Анкары в программе.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обратится к другим странам для покупки истребителей, если США не будут продавать ей самолеты F-35. Эрдоган отметил, что Турция может также пересмотреть вопрос о приобретении усовершенствованного самолета американской компании Boeing.

Напомним, что в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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