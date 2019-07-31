Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

США могут исключить Турцию из программы F-35: в Анкаре ответили

Сегодня, 12:14

На данный момент Анкара не получала официальных документов о ее выводе из программы

Турция

Турция / Фото: Depositphotos

США могут исключить Турцию из программы F-35: в Анкаре ответили https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Другие страны На данный момент Анкара не получала официальных документов о ее выводе из программы

Руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир считает, что у США нет законных оснований для исключения республики из программы создания истребителей пятого поколения F-35. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала ТГРТ.

"У США нет юридических оснований для исключения нас из программы F-35. Это решение далеко от рациональности", – сказал он. Демир отметил, что на данный момент Анкара "не получала официальных документов о ее выводе из программы" создания истребителя.

Реклама

Глава УОП добавил, что Турция "сообщила США о своем желании остаться в проекте", а также что "есть обратный путь" для продолжения участия Анкары в программе.

В тренде
Доллар рекордно подешевел на межбанке: аналитики назвали причину

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обратится к другим странам для покупки истребителей, если США не будут продавать ей самолеты F-35. Эрдоган отметил, что Турция может также пересмотреть вопрос о приобретении усовершенствованного самолета американской компании Boeing.

Напомним, что в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США Турция с-400 F-35

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)
Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)Другие страны
Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жарой
Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жаройДругие страны
В Индии появился на свет необычный ребенок
В Индии появился на свет необычный ребенокДругие страны
Маленькие бабуины подружились с собакой и котом
Маленькие бабуины подружились с собакой и котомДругие страны
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляков
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляковЗапад
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температурУкраина