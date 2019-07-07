Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

США попросили Германию направить войска для наземной операции в Сирии

7 июля, 12:34

Немцев призвали направить военных, чтобы в регион не вернулся ИГИЛ

Фото: AFP

США призвали Германию отправить войска в Сирию, чтобы не позволить боевикам террористической группировки "Исламское государство" вернуться на освобожденные территории.

Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью газете Welt am Sonntag.

"Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе", – заявил он.

По словам дипломата, использование немецких солдат в боевых операциях в Сирии не является главной целью, поскольку "против боевиков "Исламского государства" лучше использовать силы местных военных".

Однако военнослужащие ФРГ могли бы помочь союзникам в области логистики, обучения местных солдат и в сфере технического обслуживания. Тажке речь идет о поддержке наземных войск с воздуха.

Целью миссии должно стать обеспечение стабильности на северо-востоке Сирии и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГИЛ. По словам Джеффри, США не стремятся свергнуть нынешнего президента Сирии Башара Асада, но хотят добиться в стране политических реформ под эгидой ООН и полного ухода Ирана из региона.

"Немецкая сторона обдумывает, какую поддержку она может оказать. Может быть, будут задействованы наземные войска. С другой стороны, это может быть и гражданская или финансовая поддержка, или военная помощь другого рода", – сообщил дипломат.

Сейчас военные из Германии участвуют в борьбе против исламистов в Сирии, проводя воздушную разведку с территории Иордании.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обещал к концу дня уничтожить последнее укрепление ИГИЛ в Сирии и сообщил, что преимущественная часть американских военных покинет страну, но 400 бойцов в ней все же останутся.

Мы также писали об операции по зачистке населенного пункта Багуз курдскими формированиями при помощи служащих американских, французских и британских спецподразделений.

Также стоит отметить, что в феврале Пентагон опубликовал доклад, согласно которому в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Германия, Сирия, США, войска, ИГИЛ

Вы сейчас просматриваете новость " США попросили Германию направить войска для наземной операции в Сирии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

России нужны ракеты средней дальности, Ирану – атомная бомба: главные новости недели

Сегодня, 11:15

Все подробности пожара на российской субмарине, стоившего жизни 14 подводникам

В медцентре США случилась поножовщина, есть раненные

5 июля, 03:48

Инцидент произошел в центре донорства плазмы. Точное число пострадавших не указывается

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

10 причин почему жить одному — здорово

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Как мужчины убивают своих жен

«У женщины это некрасиво»: поклонники раскритиковали Савичеву

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Звезды, живущие с неизлечимыми болезнями

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Сегодня, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Вчера, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Безвредна ли микроволновая печь?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь