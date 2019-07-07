США попросили Германию направить войска для наземной операции в Сирии

Немцев призвали направить военных, чтобы в регион не вернулся ИГИЛ

Фото: AFP

США призвали Германию отправить войска в Сирию, чтобы не позволить боевикам террористической группировки "Исламское государство" вернуться на освобожденные территории.

Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью газете Welt am Sonntag.

"Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе", – заявил он.

По словам дипломата, использование немецких солдат в боевых операциях в Сирии не является главной целью, поскольку "против боевиков "Исламского государства" лучше использовать силы местных военных".

Однако военнослужащие ФРГ могли бы помочь союзникам в области логистики, обучения местных солдат и в сфере технического обслуживания. Тажке речь идет о поддержке наземных войск с воздуха.

Целью миссии должно стать обеспечение стабильности на северо-востоке Сирии и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГИЛ. По словам Джеффри, США не стремятся свергнуть нынешнего президента Сирии Башара Асада, но хотят добиться в стране политических реформ под эгидой ООН и полного ухода Ирана из региона.

"Немецкая сторона обдумывает, какую поддержку она может оказать. Может быть, будут задействованы наземные войска. С другой стороны, это может быть и гражданская или финансовая поддержка, или военная помощь другого рода", – сообщил дипломат.

Сейчас военные из Германии участвуют в борьбе против исламистов в Сирии, проводя воздушную разведку с территории Иордании.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обещал к концу дня уничтожить последнее укрепление ИГИЛ в Сирии и сообщил, что преимущественная часть американских военных покинет страну, но 400 бойцов в ней все же останутся.

Мы также писали об операции по зачистке населенного пункта Багуз курдскими формированиями при помощи служащих американских, французских и британских спецподразделений.

Также стоит отметить, что в феврале Пентагон опубликовал доклад, согласно которому в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.

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