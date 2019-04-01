США пригрозили России новыми мерами из-за позиции по Венесуэле

Россия ответит за поддержку Венесуэлы

Фото: Getty Images

США пригрозили России новыми мерами из-за позиции по Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/34e/513/5c734e5132fa0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/34e/513/5c734e5132fa0.jpg 2019-04-01T01:47:36+03:00 Другие страны Россия ответит за поддержку Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео в ближайшее время решит, какие меры примет Вашингтон в отношении Москвы в связи с ее поддержкой Каракаса. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, чей аппарат входит в структуру американского внешнеполитического ведомства.

"Я бы сказал, что россияне продемонстрировали лояльность режиму", - сказал он. По словам Абрамса, у Вашингтона есть масса возможностей, "как ответить России напрямую в связи с продолжающейся с ее стороны поддержкой режима, а теперь еще и некоторой военной поддержкой". Как он отметил, имеющиеся возможности в настоящее время рассматривает Помпео "и он скоро примет решение на этот счет".

"Мы наметили имеющиеся возможности, госсекретарь их рассмотрит. Россияне заплатят за это", - добавил Абрамс. По его версии, "то, что делают россияне прежде всего повредит России тем, что отделит ее и другие стороны, поддерживающие (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро, от Латинской Америки".

Абрамс заявил в пятницу на брифинге для журналистов в Госдепартаменте, что Вашингтон потребовал от иностранных правительств и компаний прекратить сделки по закупке нефти у Венесуэлы. По словам Абрамса, в результате этого давления иностранные компании начали сокращать объемы закупки нефти. Администрация США 28 января ввела санкции против венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA. Однако американские власти пока не ввели так называемые вторичные санкции против компаний, закупающих нефть у Венесуэлы.

Напомним, в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности".

Ранее провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии". Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, при этом они не занимаются внутренними проблемами страны.

В свою очередь высокопоставленный венесуэльский чиновник рассказал СМИ, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США пригрозили России новыми мерами из-за позиции по Венесуэле". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.