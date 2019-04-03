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США разместили гуманитарную помощь для Венесуэлы на острове Кюрасао

Сегодня, 21:16

В МИД РФ призвали власти Кюрасао не допускать "использование территории острова в качестве опорного пункта для очередной западной авантюры"

Фото: AFP
США разместили гуманитарную помощь для Венесуэлы на острове Кюрасао //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4f7/d15/5ca4f7d153ece.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4f7/d15/5ca4f7d153ece.jpg Другие страны В МИД РФ призвали власти Кюрасао не допускать «использование территории острова в качестве опорного пункта для очередной западной авантюры"

Соединенные Штаты разместили партию гуманитарной помощи для Венесуэлы на острове Кюрасао, входящем в состав Королевства Нидерландов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента США.

"Сегодня Соединенные Штаты предварительно размещают на острове Кюрасао гуманитарную помощь для народа Венесуэлы, который продолжает страдать от коррупции и серьезных просчетов в управлении экономикой со стороны режима бывшего президента Мадуро", — утверждается в документе. "Четыре комплекта помощи весом в 1,2 тыс. фунтов (порядка 550 кг — прим. ред.) каждый, позволяющие обеспечивать в течение трех месяцев потребности 40 тыс. человек, помогут справиться с нехваткой базовых медицинских препаратов в больницах Венесуэлы и медицинских центрах", — заявило американское внешнеполитическое ведомство.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "США фактически получили от Нидерландов карт-бланш на использование острова Кюрасао в качестве плацдарма для агрессивного вмешательства в дела Венесуэлы". По ее словам, несмотря на то, что в соглашении между Нидерландами и США говорится об использовании инфраструктуры острова для гуманитарных поставок в Венесуэлу, сделка не исключает и возможности применения не только гражданских, но и иных средств доставки. Захарова отметила, что речь, очевидно, идет о военных методах, и призвала власти Кюрасао не допускать "использование территории острова в качестве опорного пункта для очередной западной авантюры, способной серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе".

Ранее стало известно, что США подготовили план помощи Венесуэле после ухода от власти президента этой страны Николаса Мадуро. 

Как известно, Соединенные Штаты продолжат делать все возможное для смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Венесуэла, Нидерланды, США, остров, кюрасао, гуманитарная помощь, Госдеп США

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Источник:

ТАСС

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