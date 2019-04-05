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США ввели санкции против двух венесуэльских компаний и 35 судов

Сегодня, 23:19

Одно из суден возило нефть из Венесуэлы на Кубу

Фото: Pixabay
США ввели санкции против двух венесуэльских компаний и 35 судов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/793/120/5ca793120e2f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/793/120/5ca793120e2f2.jpg Другие страны Одно из суден возило нефть из Венесуэлы на Кубу

Соединенные Штаты внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, и одно принадлежащее им судно, перевозившее нефть из Боливарианской Республики на Кубу, а также 34 судна венесуэльской компании "Петролеос де Венесуэла" (PDVSA). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

"Сегодня Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) внесло в черный список две компании, работающие в нефтяном секторе экономики Венесуэлы", — говорится в заявлении. Кроме того, OFAC установило принадлежность к одной из этих компаний одного судна, которое перевозило нефть из Венесуэлы на Кубу, и блокирует эту собственность. Отдельно от этого OFAC установило принадлежность 34 судов к компании PDVSA, которая была внесена в список 28 января 2019 года за то, что работала в нефтяном секторе экономики Венесуэлы. На них также распространены санкции, отмечается в документе.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег нефть, Венесуэла, США, санкции

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Источник:

ТАСС

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