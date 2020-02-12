Стал известен победитель экстремального марафона в Антарктиде

В Антарктиде, где недавно был побит температурный рекорд, состоялся марафон в рамках World Marathon Challenge. В нем приняли участие 40 спортсменов. Классическую дистанцию длиной в 42 километра мешали преодолевать порывы ледяного ветра. По признаниям самих участников, из-за сопротивления ветра они преодолели дистанцию примерно на час дольше, чем во время предыдущего этапа – забега в ЮАР.

В результате победила представительница Дании Кристина Мадсен. С результатом в 3 часа 54 минуты она обошла не только соперниц-женщин, но и мужчин. World Marathon Challenge состоит из забегов на всех континентах планеты.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что в январе в Антарктиде прошло Крещение. Украинские полярники традиционно искупались в бухте Марина-Поинт. В январе на континенте – полярное лето. Температура воды в купели на Крещение была на полградуса ниже нуля. Но судя по отснятым в бухте кадрам, полярникам было весело и комфортно. Пингвины ученым не мешали.

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Также мы писали о том, что в Украине определили состав новой антарктической экспедиции. Команда полярников оказалась самой молодой в истории страны.

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