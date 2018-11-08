Стала известна причина столкновения норвежского фрегата с танкером

Сегодня, 21:16

Власти хотят выяснить, почему суперсовременный боевой корабль не видел огромное грузовое судно

twitter.com/NSSR
twitter.com/NSSR

Фрегат ВМС Норвегии "Хельге Ингстад", столкнувшийся в четверг утром с нефтяным танкером "ТС Сола" в районе норвежского порта Берген, шел с выключенным транспондером, свидетельствуют данные международной Системы автоматической идентификации судов AIS.

Гигантский греческий танкер, перевозивший 62,5 тыс. тонн нефти, "не видел" фрегат перед столкновением, в результате которого на норвежском боевом корабле образовалась пробоина длиной более 10 метров по правой стороне его корпуса.

Данные AIS также говорят о том, что фрегат ВМС Норвегии шел наперерез курсу танкера. При этом сразу после столкновения на фрегате включился транспондер, и было зафиксировано его точное положение на море.

Судя по фотографиям повреждений, публикуемым норвежскими СМИ, танкер ударил носовой частью по правой стороне фрегата.


twitter.com/NSSR

twitter.com/NSSR

twitter.com/NSSR

По сообщениям NRC Handelsblad, в настоящее время власти начали расследование причин столкновения. При этом, в частности, выясняется, кто в тот момент находился на мостике дорогостоящего корабля, стоимость которого оценивается в 650 млн долл., а также почему суперсовременный боевой корабль, оснащенный новейшими системами поиска и отслеживания морских и воздушных целей, не заметил такой большой танкер.

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Эксперты уже сейчас отмечают, что такой большой танкер не смог бы быстро изменить курс, даже если бы его команда визуально заметила приближающийся фрегат. Между тем фрегат, обладающий высокой маневренностью, и "видящий" танкер, легко мог бы избежать столкновения.

Напомним, что столкновение Helge Ingstad с Sola TS произошло в районе норвежского порта Берген утром 8 ноября, когда фрегат возвращался с военных учений НАТО ТTrident Juncture 2018.

Как уже сообщалось, в начале этого года похожий случай произошел у берегов Китая, где иранский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с китайским грузовым судном. В результате инцидента произошла утечка нефти в море и ее возгорание.
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