Стала известна причина столкновения норвежского фрегата с танкером
Власти хотят выяснить, почему суперсовременный боевой корабль не видел огромное грузовое судно
Фрегат ВМС Норвегии "Хельге Ингстад", столкнувшийся в четверг утром с нефтяным танкером "ТС Сола" в районе норвежского порта Берген, шел с выключенным транспондером, свидетельствуют данные международной Системы автоматической идентификации судов AIS.
Гигантский греческий танкер, перевозивший 62,5 тыс. тонн нефти, "не видел" фрегат перед столкновением, в результате которого на норвежском боевом корабле образовалась пробоина длиной более 10 метров по правой стороне его корпуса.
Данные AIS также говорят о том, что фрегат ВМС Норвегии шел наперерез курсу танкера. При этом сразу после столкновения на фрегате включился транспондер, и было зафиксировано его точное положение на море.
Судя по фотографиям повреждений, публикуемым норвежскими СМИ, танкер ударил носовой частью по правой стороне фрегата.
twitter.com/NSSR
twitter.com/NSSR
twitter.com/NSSR
По сообщениям NRC Handelsblad, в настоящее время власти начали расследование причин столкновения. При этом, в частности, выясняется, кто в тот момент находился на мостике дорогостоящего корабля, стоимость которого оценивается в 650 млн долл., а также почему суперсовременный боевой корабль, оснащенный новейшими системами поиска и отслеживания морских и воздушных целей, не заметил такой большой танкер.
Эксперты уже сейчас отмечают, что такой большой танкер не смог бы быстро изменить курс, даже если бы его команда визуально заметила приближающийся фрегат. Между тем фрегат, обладающий высокой маневренностью, и "видящий" танкер, легко мог бы избежать столкновения.
Напомним, что столкновение Helge Ingstad с Sola TS произошло в районе норвежского порта Берген утром 8 ноября, когда фрегат возвращался с военных учений НАТО ТTrident Juncture 2018.
Как уже сообщалось, в начале этого года похожий случай произошел у берегов Китая, где иранский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с китайским грузовым судном. В результате инцидента произошла утечка нефти в море и ее возгорание.