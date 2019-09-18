Стали известно, кто лидирует на выборах в израильский парламент

По данным центральной избирательной комиссии, явка на выборах - на 20:00 составляла 63,7%.

/ Фото: Pixabay

Левоцентристы из партии "Кахоль лаван" получают 58 мест в новом составе Кнессета (парламента Израиля – Ред.), правая партия "Ликуд" – 54 места.

Таковы данные опросов на выходах с избирательных участков, опубликованные 13-м каналом израильского телевидения.

Избирательные участки в стране закрылись в 22:00 местного времени.

Также по информации телеканала, от 8 до 10 мест в кнессете уйдет партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, а еще 11 – 13 мест – партии "Общий список".

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По данным центральной избирательной комиссии, явка на выборах – на 20:00 составляла 63,7%.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работу должно получить доверие большинства членов Кнессета – то есть минимум 61 человек из 120.

Незадолго до выборов, в начале сентября, премьер-министр Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах намерен распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами. Его соперники в выборах заявили, что заявления Нетаньяху по поселениям и Иорданской долине являются предвыборным ходом, а сам Нетаньяху за все время во главе правительства воздерживался от аннексии каких-либо территорий.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Украина сейчас имеет возможность для быстрого развития экономического потенциала. Для этого он посоветовал изучить опыт израильского правительства.

Ранее с Нетаньяху встретился президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что товарооборот между странами превысил миллиард долларов.

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