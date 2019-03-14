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Стали известны личности нападавших на школу в Бразилии

Сегодня, 00:18

После атаки на школу в Бразилии стрелки покончили с собой

Фото: Pixabay
Стали известны личности нападавших на школу в Бразилии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/982/37b/5c898237ba5d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/982/37b/5c898237ba5d2.jpg Другие страны После атаки на школу в Бразилии стрелки покончили с собой

Нападавшими на школу в Бразилии оказались два ее бывших ученика возрастом 17 и 25 лет. Об этом информирует Globo.

По предварительным данным, экс-ученики учебного заведения Гильерми таучи Монтейру и Луис Энрики ди Кастру расстреляли десять человек. Кроме того, по данным издания, еще 17 человек были ранены в результате стрельбы.

После атаки нападавшие на школу покончили с собой. В школе учится около 350 человек из средних классов, а также почти 700 старшеклассников.

Напомним, что ранее расстрел семиклассников произошел в школе российского Шадринска, Ученица-стрелок таким образом отомстила обидчикам за издевки над ее внешностью.

Мы также писали, что в пригороде американского Альбукерке, штат Нью-Мексико, на территории школы "Сью Кливленд" произошла стрельба, в результате которой никто не пострадал. Злоумышленник был задержан.

Кроме того, сообщалось об инциденте в Нижнем Новгороде, где неизвестные открыли огонь из проезжавшей мимо машины по прохожим возле одной из школ. Впоследствии автомобиль, из которого стреляли, удалось остановить, а у водителя изъяли травматический пистолет и доставили в ОВД.

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Тег Бразилия, школа, стрельба

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Источник:

Globo

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