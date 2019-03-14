Стали известны личности нападавших на школу в Бразилии
После атаки на школу в Бразилии стрелки покончили с собой
Нападавшими на школу в Бразилии оказались два ее бывших ученика возрастом 17 и 25 лет. Об этом информирует Globo.
По предварительным данным, экс-ученики учебного заведения Гильерми таучи Монтейру и Луис Энрики ди Кастру расстреляли десять человек. Кроме того, по данным издания, еще 17 человек были ранены в результате стрельбы.
После атаки нападавшие на школу покончили с собой. В школе учится около 350 человек из средних классов, а также почти 700 старшеклассников.
Напомним, что ранее расстрел семиклассников произошел в школе российского Шадринска, Ученица-стрелок таким образом отомстила обидчикам за издевки над ее внешностью.
Мы также писали, что в пригороде американского Альбукерке, штат Нью-Мексико, на территории школы "Сью Кливленд" произошла стрельба, в результате которой никто не пострадал. Злоумышленник был задержан.
Кроме того, сообщалось об инциденте в Нижнем Новгороде, где неизвестные открыли огонь из проезжавшей мимо машины по прохожим возле одной из школ. Впоследствии автомобиль, из которого стреляли, удалось остановить, а у водителя изъяли травматический пистолет и доставили в ОВД.
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