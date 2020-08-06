Українська
$ 27,7
32,9
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Стало известно, для чего была нужна селитра, которая взорвалась в Бейруте

6 августа, 12:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Капитан, чей корабль привез в Ливан злополучный груз, показал транспортные документы

Аммиачная селитра, которая, спустя шесть лет хранения в порту Бейрута, все-таки взорвалась, уничтожив значительную часть ливанской столицы, предназначалась для одной из африканских республик.

Реклама

Об этом сообщает издание Медиазона, ознакомившись с документами, которые предоставил капитан задержанного властями Ливана еще в 2013 году судна Rhosus.

Согласно указанной информации, злополучный груз везли из Грузии – селитра была произведена предприятием "Рустави Азот" – в Мозамбик, международный банк которого указан в графе "Получатель".

Читайте также: Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)

После доставки селитру должны были поставить на завод по производству взрывчатки Fabrica de Explosivo в городе Матола на юге страны.

В тренде
Капитан каждый месяц писал Путину: в РФ подтвердили причастность ко взрыву в Бейруте
Реклама

Вероятнее всего, из грузинской селитры собирались сделать взрывчатое вещество АСДТ, которое среди прочего производят мозамбикский завод, о чем говорится на сайте компании.

Напомним, мощный взрыв в столице Ливана прогремел 4 августа. Его причиной стали сварочные работы на складе в морском порту, где хранилось более 2,7 тыс. тонны аммиачной селитры. Ее в 2014 году экспроприировали с судно Rhosus, которым владел россиянин Игорь Гречушкин из Хабаровска.

По последним данным, помимо масштабных разрушений, в результате взрыва погибли 137 человек и еще около 5 тысяч пострадали. Власти Бейрута объявили в городе двухнедельное чрезвычайное положение, а в Ливане действует траур по жертвам трагедии.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ливан Мозамбик бейрут селитра взрыв в Бейруте
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха
Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-ШейхаДругие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в годДругие страны
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фотоДругие страны
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в БеларусиРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять