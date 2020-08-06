Стало известно, для чего была нужна селитра, которая взорвалась в Бейруте

Аммиачная селитра, которая, спустя шесть лет хранения в порту Бейрута, все-таки взорвалась, уничтожив значительную часть ливанской столицы, предназначалась для одной из африканских республик.

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Об этом сообщает издание Медиазона, ознакомившись с документами, которые предоставил капитан задержанного властями Ливана еще в 2013 году судна Rhosus.

Согласно указанной информации, злополучный груз везли из Грузии – селитра была произведена предприятием "Рустави Азот" – в Мозамбик, международный банк которого указан в графе "Получатель".

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После доставки селитру должны были поставить на завод по производству взрывчатки Fabrica de Explosivo в городе Матола на юге страны.

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Вероятнее всего, из грузинской селитры собирались сделать взрывчатое вещество АСДТ, которое среди прочего производят мозамбикский завод, о чем говорится на сайте компании.

Напомним, мощный взрыв в столице Ливана прогремел 4 августа. Его причиной стали сварочные работы на складе в морском порту, где хранилось более 2,7 тыс. тонны аммиачной селитры. Ее в 2014 году экспроприировали с судно Rhosus, которым владел россиянин Игорь Гречушкин из Хабаровска.

По последним данным, помимо масштабных разрушений, в результате взрыва погибли 137 человек и еще около 5 тысяч пострадали. Власти Бейрута объявили в городе двухнедельное чрезвычайное положение, а в Ливане действует траур по жертвам трагедии.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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