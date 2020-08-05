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Половина Бейрута разрушена, ущерб оценили в четверть ВВП Ливана

5 августа, 21:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Губернатор Марван Аббуд говорит о 15 млрд долларов убытков

Сумма ущерба, причиненного взрывом в Бейруте, может достичь 15 млрд долларов. Такое мнение выразил в среду, 5 августа, губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд в комментарии телеканалу "Аль-Хадас".

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"Ущерб, причиненный взрывом, может быть больше объявленного. Он может достигать 15 млрд долларов", — заявил Аббуд. По его словам, "половина Бейрута частично или полностью разрушена".

Он также добавил, что в городе "имеется некоторый запас зерна, власти намерены справиться с продовольственным кризисом без внешнего вмешательства".

Ранее Марван Аббуд назвал колоссальный ущерб от взрыва в Бейруте и заявил, что последствия взрыва оцениваются в 3-5 млрд долларов, притом что ВВП всего Ливана составляет около 57 млрд долларов.

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Напомним, что на данный момент количество погибших в результате взрыва достигает 135 , еще более 4 тысяч ранены. При этом десятки числятся пропавшими – они остаются под завалами домов, которые были разрушены или повреждены из-за взрыва.

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Также сообщалось, что 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами несколько лет назад аммиачной селитры, выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан взрыв ущерб бейрут взрыв в Бейруте

Источник: ТАСС

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