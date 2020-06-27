Стало известно, когда Иран передаст Франции "черные ящики" сбитого самолета

Канада продолжит добиваться от Ирана прозрачности в расследовании этой трагедии

Иран доставит 20 июля во Францию самописцы сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737.

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Об этом говорится в сообщении Международной организации гражданской авиации в Twitter.

"Иран сообщил, что черные ящики рейса PS752 будут представлены для считывания информации во Франции 20 июля с использованием протоколов безопасности в связи с COVID-19", — сказали в организации.

К участию в расшифровке будут допущены представители всех заинтересованных стран, которым консультанты организации гражданской авиации будут оказывать необходимую поддержку.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань уже приветствовал это решение Тегерана, а также заявил, что Канада продолжит добиваться от Ирана прозрачности в расследовании этой трагедии.

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Ранее стало известно, что группа специалистов Совета по безопасности на транспорте Канады будет направлена во Францию для помощи в расшифровке бортовых самописцев сбитого самолета.

Напомним, Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из Тегерана 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет, а виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Ранее Тегеран сообщил о шести задержанных по делу о сбитом самолетеМАУ в Иране.

О том, накажут ли виновных в трагедии, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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