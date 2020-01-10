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Эксклюзив: "Сегодня" узнали, что уже удалось сделать украинским экспертам в Иране

10 января, 21:24

По словам представителя аппарата СНБО, иранская сторона оказывает полное содействие украинцам

Иранская сторона предоставляет полное содействие Украине в расследовании обстоятельств катастрофы украинского самолета.

Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" сообщил находящийся в Иране представитель аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. В Тегеран прибыли 50 украинских специалистов.

В составе делегации – представители ГСНС, МИДа, Госавиаслужбы, компании владельца самолета, Минобороны и других силовых ведомств. Они участвуют во всех процессах, связанных с расследованием авиакатастрофы "Боинга 737". В частности, расшифровывают "черные ящики" и слушают переговоры диспетчеров.

"Иранская сторона предоставляет полное содействие Украине в расследовании. Украинскими экспертами было осмотрено место падения, и сейчас проводится разбор фрагментов самолета на месте их хранения. Сейчас идет систематизация фрагментов. На завтра у экспертной группы задача – воссоздать контуры самолета. Для того, чтобы выяснить, каких фрагментов не хватает, и для воссоздания общей картины", – рассказал представитель аппарата СНБО Украины Андрей Демартини.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо снова обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране.

Добавим, что ранее государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки считают, что самолет "Международных авиалиний Украины", скорее всего, сбила иранская ракета.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран самолет катастрофа эксперты Украина МАУ Тегеран экслюзив

Источник: Сегодня

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