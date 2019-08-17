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Стамбул затопил мощный ливень: есть жертвы

Сегодня, 23:21

Власти прекратили паромные перевозки через Босфор

Сильный дождь в турецком Стамбуле затопил улицы, подвалы и подземные переходы, нарушил железнодорожные и паромные сообщения.

Об этом сообщает агентство DHA.

По крайней мере одного человека нашли мертвым внутри затопленного подземного перехода.

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Субботний дождь также затопил исторический Гранд-базар (Капалы-Чарши) Стамбула.

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Фото: Depositphotos

Власти прекратили паромные перевозки через Босфор, некоторые трамвайные сообщения также прекращены.

Как сообщалось ранее, разгулявшаяся в последние дни непогода наделала немало беды в западных областях Украины. Как передают тернопольские СМИ, в поселке городского типа Подволочиск, который является районным центром, затопило улицы, и машины буквально плавали. Вода на дороге под железнодорожным мостом поднялась до метрового уровня.

Также мы подробно писали о последствиях сильных дождей и шквалов. В частности, на Буковине выпал град размером с куриное яйцо.

Жители столицы опубликовали зрелищные фото грозы.

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Источник: Сегодня

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