Ставленник Назарбаева победил на выборах президента Казахстана

В первом туре за Касым-Жомарта Токаева отдали свои голоса более 70% участников выборов

Фото: REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov.

Касым-Жомарт Токаев, которого экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в день своей отставки назначил исполняющим обязанности главы государства, победил на прошедших в стране президентских выборах.

Лидера голосования поддержали 70,76% избирателей, сообщил 10 июня глава Центризбиркома Казахстана Константин Петров.

Также в тройку лидеров на выборах попали позиционирующий себя кандидатом от оппозиции Амиржан Косанов с 16,2% поддержки и единственная женщина-кандидат Дания Еспаева (5,2%).

Остальные кандидаты разделили в совокупности не более 4% голосов избирателей.

По данным ЦИК, явка на выборах составила 77,4%.

Несмотря на то, что независимые наблюдатели заявляли о победе Косанова на некоторых участках, сам кандидат уже признал свое поражение.

Напомним, что президентские выборы в Казахстане сопровождались массовыми беспорядками – в день волеизъявления полиция задержала в Алматы и Нур-Султане около полутысячи человек.

Мы также писали, что за неделю до выборов в этих же городах также собирались граждане, призывавшие освободить всех политзаключенных и бойкотировать предстоящие президентские выборы.

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