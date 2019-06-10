Ставленник Назарбаева победил на выборах президента Казахстана
В первом туре за Касым-Жомарта Токаева отдали свои голоса более 70% участников выборов
Касым-Жомарт Токаев, которого экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в день своей отставки назначил исполняющим обязанности главы государства, победил на прошедших в стране президентских выборах.
Лидера голосования поддержали 70,76% избирателей, сообщил 10 июня глава Центризбиркома Казахстана Константин Петров.
Также в тройку лидеров на выборах попали позиционирующий себя кандидатом от оппозиции Амиржан Косанов с 16,2% поддержки и единственная женщина-кандидат Дания Еспаева (5,2%).
Остальные кандидаты разделили в совокупности не более 4% голосов избирателей.
По данным ЦИК, явка на выборах составила 77,4%.
Несмотря на то, что независимые наблюдатели заявляли о победе Косанова на некоторых участках, сам кандидат уже признал свое поражение.
Напомним, что президентские выборы в Казахстане сопровождались массовыми беспорядками – в день волеизъявления полиция задержала в Алматы и Нур-Султане около полутысячи человек.
Мы также писали, что за неделю до выборов в этих же городах также собирались граждане, призывавшие освободить всех политзаключенных и бойкотировать предстоящие президентские выборы.
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