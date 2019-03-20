Столицу Казахстана назвали именем Нурсултана Назарбаева

Таким образом, власти решили увековечить имя елбасы – национального лидера республики

Фото: AFP

Столицу Казахстана назвали именем Нурсултана Назарбаева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/221/3bb/5c92213bb7fc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/221/3bb/5c92213bb7fc9.jpg 2019-03-20T13:18:48+02:00 Другие страны Таким образом, власти решили увековечить имя елбасы - национального лидера республики

Казахский парламент одобрил переименование столицы республики Астаны в Нурсултан – в честь елбасы, то есть национального лидера, которым был первый глава государства Нурсултан Назарбаев.

Соответствующий законопроект о поправке в конституцию был принят единогласно в первом и втором (окончательном) чтениях на совместном заседании двух палат парламента 20 марта.

Во время пленарной сессии заместитель руководителя администрации президента Алия Акишева заявила, что конституционный совет Казахстана также представил свое заключение по данной инициативе, одобрив ее.

Окончательно закон вступит в силу после подписания президентом.

Напомним, что переименовать столицу республики этим утром предложил новоназначенный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, он решил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне сделал эпохальное заявление – спустя почти 30 лет при власти, он решил сложить досрочно свои полномочия и уйти в отставку. Его каденция завершалась в апреле 2020 года

Как мы уже писали, старшая дочь Назарбаева Дарига возглавила казахский Сенат, членом которого она является с сентября 2016 года.

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