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Столицу Казахстана назвали именем Нурсултана Назарбаева

Сегодня, 13:18

Таким образом, власти решили увековечить имя елбасы – национального лидера республики

Фото: AFP
Столицу Казахстана назвали именем Нурсултана Назарбаева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/221/3bb/5c92213bb7fc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/221/3bb/5c92213bb7fc9.jpg Другие страны Таким образом, власти решили увековечить имя елбасы - национального лидера республики

Казахский парламент одобрил переименование столицы республики Астаны в Нурсултан – в честь елбасы, то есть национального лидера, которым был первый глава государства Нурсултан Назарбаев.

Соответствующий законопроект о поправке в конституцию был принят единогласно в первом и втором (окончательном) чтениях на совместном заседании двух палат парламента 20 марта.

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Во время пленарной сессии заместитель руководителя администрации президента Алия Акишева заявила, что конституционный совет Казахстана также представил свое заключение по данной инициативе, одобрив ее.

Окончательно закон вступит в силу после подписания президентом.

Напомним, что переименовать столицу республики этим утром предложил новоназначенный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, он решил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне сделал эпохальное заявление – спустя почти 30 лет при власти, он решил сложить досрочно свои полномочия и уйти в отставку. Его каденция завершалась в апреле 2020 года

Как мы уже писали, старшая дочь Назарбаева Дарига возглавила казахский Сенат, членом которого она является с сентября 2016 года.

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Тег Казахстан, Конституция, назарбаев, астана, нурсултан назарбаев

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ТАСС

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