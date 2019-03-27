Столкновения военных с палестинцами в Израиле: есть погибший
Подросток Саджид Мажар скончался от огнестрельных ранений, полученных во время беспорядков неподалеку от Вифлеема
Смертью палестинца закончились столкновения между силовиками Израиля и жителями лагеря палестинских беженцев Дейшех неподалеку от Вифлеема этой ночью.
Как сообщают палестинские СМИ, погибшим оказался 17-летний Саджид Мажар, который на волонтерских началах оказывал медицинскую помощь протестующим. Он умер, получив огнестрельные ранения в руку, плечо и бедро.
В Армии обороны Израиля пока не комментируют гибель палестинца.
В целом же, в ходе ночного рейда израильские войска арестовали троих молодых палестинцев, которых подозревают в совершении преступлений против безопасности государства.
Израильские силы часто заходят в лагеря беженцев для проведения арестов или других операций, что зачастую заканчивается столкновениями с жителями.
Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.
Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.
На следующий день при посредничестве Египта Израиль и палестинские группировки заключили неофициальное перемирие по принципу "тишина встречается тишиной", прекратив при этом обмениваться ракетными обстрелами.
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