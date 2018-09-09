"Странное стечение обстоятельств": экс-советник президента Молдовы попал в аварию

Сегодня, 19:53

ДТП произошло за три до аварии кортежа Игоря Додона

https://www.facebook.com/Ion.Ceban.public
https://www.facebook.com/Ion.Ceban.public

Один из руководителей Партии социалистов Республики Молдова, бывший советник и пресс-секретарь президента страны Иван Чебан также попал в автомобильную аварию, назвав это странным стечением обстоятельств. Об этом он сообщил в воскресенье, 9 сентября, на своей странице в "Фейсбуке".

"Странно, что с разницей в три дня после ДТП с машиной, на которой я передвигался с шофером, также серьезно пострадал автомобиль президента. Мы не сторонники теорий заговоров, но с этого момента будем более осторожными, чтобы закончить все то, что задумали", – написал Чебан.

Под публикацией он разместил фотографию с разбитым автомобилем.

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Как сообщалось, кортеж главы Молдовы Игоря Додона попал в аварию в воскресенье, 9 сентября, на трассе Страшены – Калараш, президент не пострадал.

Также мы писали, что вместе с президентом Молдовы находилась его мать, которая пострадала в результате аварии. В машине был один из сыновей Игоря Додона.

Напомним, с места ДТП, в которое попал президент Молдовы, были опубликованы фото и видео. Полиция отказалась предоставить детали.
авария, ДТП, кортеж, автомобиль, Додон
Источник:

ТАСС

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