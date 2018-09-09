В авто с Додоном во время ДТП находилась его мать и один из сыновей

Сегодня, 18:21

В аварии пострадала мать президента, сам глава государства находится в нормальном состоянии

Игорь Додон. Фото: facebook.com/dodon.igor
Игорь Додон. Фото: facebook.com/dodon.igor

В результате ДТП с кортежем президента Молдовы Игоря Додона пострадала мать главы государства, передает ТАСС.

"У мамы, которая ехала в машине, в которую врезался грузовик, вывих руки. Ей оказана медицинская помощь", – сказал Додон, добавил, что его самочувствие нормальное.

Глава государства после происшествия даже смог посетить мероприятие, приуроченное 20-летию Кагульско-Комратской епархии митрополии Молдовы.

Башкан Гагаузии Ирина Влах опубликовала в соцсети соответствующие фото.

Как сообщалось, кортеж главы Молдовы Игоря Додона попал в аварию в воскресенье, 9 сентября, на трассе Страшены – Калараш, президент не пострадал.

Ранее в ДТП попал президент СловакииАвария произошла на северо-западе страны. Автомобиль в котором находился Киска, столкнулся с другой машиной по дороге из Братиславы в город Попрад. Он направлялся к своей семье. В столкновении глава государства не пострадал, до места назначения он доехал на полицейской машине. 
ДТП, кортеж, Додон

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