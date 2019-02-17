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Страшное ДТП в Македонии: появились новые подробности

Сегодня, 12:31

Последней жертвой аварии стал 39-летний футбольный фанат

Фото: AFP
Страшное ДТП в Македонии: появились новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4b6/471/5c64b647143e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4b6/471/5c64b647143e0.jpg Другие страны Последней жертвой аварии стал 39-летний футбольный фанат

В Македонии в результате жуткого ДТП в пригороде столицы Скопье погибли 15 человек. Об этом сообщает местное издание Kurir.

Последней жертвой аварии стал 39-летний футбольный фанат Ферди Кассо, отец двух детей. От полученных травм мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.

На данный момент в больнице находятся четыре пациента с тяжелыми травмами. В частности, одной из пострадавших ампутировали ногу после двух операций, девушка находится в тяжелом критическом состоянии. Кроме того, в тяжелом состоянии находится мужчина с повреждением грудной клетки.

Ранее мы писали о том, что среди погибших оказался 25-летний игрок БК "Гостивар" Йович Трпевски. Погибший оказался сыном члена парламента от второй по величине политсилы Македонии - Социал-демократического союза.

Напомним, страшная авария произошла 14 февраля около 18:00 (по Киеву), когда автобус, в котором находилось 50 человек, съехал с пути и перевернулся вблизи города Скопье.

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Тег автобус, ДТП, Македония, погибшие, пострадавшие

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