Страшное ДТП в Македонии: появились новые подробности
Последней жертвой аварии стал 39-летний футбольный фанат
В Македонии в результате жуткого ДТП в пригороде столицы Скопье погибли 15 человек. Об этом сообщает местное издание Kurir.
Последней жертвой аварии стал 39-летний футбольный фанат Ферди Кассо, отец двух детей. От полученных травм мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.
На данный момент в больнице находятся четыре пациента с тяжелыми травмами. В частности, одной из пострадавших ампутировали ногу после двух операций, девушка находится в тяжелом критическом состоянии. Кроме того, в тяжелом состоянии находится мужчина с повреждением грудной клетки.
Ранее мы писали о том, что среди погибших оказался 25-летний игрок БК "Гостивар" Йович Трпевски. Погибший оказался сыном члена парламента от второй по величине политсилы Македонии - Социал-демократического союза.
Напомним, страшная авария произошла 14 февраля около 18:00 (по Киеву), когда автобус, в котором находилось 50 человек, съехал с пути и перевернулся вблизи города Скопье.
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