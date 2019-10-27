Стреляли четыре часа: стало известно, как США ликвидировали главаря террористов

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Операция вооруженных сил США, в ходе которой предположительно был ликвидирован главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади, продолжалась около четырех часов. Об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на источник в идлибской зоне деэскалации, где была проведена операция.

Военные США прибыли на север Сирии на восьми вертолетах. Сначала американские вертолеты полтора часа наносили удары по позициям боевиков вблизи Бариша в провинции Идлиб. В операции также были задействованы два ударных беспилотных летательных аппарата. Затем к боевым действиям подключились десантники США.

Как сообщил ранее Newsweek, американские военные полагают, что во время спецоперации в провинции Идлиб они уничтожили главаря ИГ. Также по данным издания, Министерство обороны США доложило Белому дому, что с "высокой степенью уверенности" может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади.

В ближайшие часы с официальным заявлением из Белого дома должен выступить президент США Дональд Трамп.

Кроме того, командующий вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" Мазлюм Абди также заявил о причастности курдов к спецоперации США.

"Успех этой исторической операции стал результатом совместной разведывательной работы с американскими партнерами", — написал Абди вTwitter.

По его данным изданий, операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных.

Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, предположительно был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

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