Суд Венесуэлы решил заключить под стражу секретаря Гуайдо

США и страны Группы Лимы осудили арест политика, Евросоюз потребовал его немедленного освобождения.

Фото: Pixabay

Суд Венесуэлы решил заключить под стражу секретаря Гуайдо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b21/d22/5c8b21d22c93a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b21/d22/5c8b21d22c93a.jpg 2019-03-29T05:20:13+02:00 Другие страны США и страны Группы Лимы осудили арест политика, Евросоюз потребовал его немедленного освобождения.

Суд в Венесуэле избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро, обвиняемого в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих. Об этом сообщил его брат Рейнальдо Марреро.

"Суд постановил заключить под стражу моего брата Роберто Марреро и поместить его в изолятор Эль-Эликоиде, — написал он в своем „Твиттере". — Режим похищает венесуэльцев, которые хотят перемен и построения лучшей страны!".

Роберто Марреро задержали на прошлой неделе. Во время обыска у него дома было обнаружено оружие и крупная сумма денег в иностранной валюте. США и страны Группы Лимы осудили арест политика, Евросоюз потребовал его немедленного освобождения.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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