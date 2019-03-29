Суд Венесуэлы решил заключить под стражу секретаря Гуайдо
США и страны Группы Лимы осудили арест политика, Евросоюз потребовал его немедленного освобождения.
Суд в Венесуэле избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро, обвиняемого в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих. Об этом сообщил его брат Рейнальдо Марреро.
"Суд постановил заключить под стражу моего брата Роберто Марреро и поместить его в изолятор Эль-Эликоиде, — написал он в своем „Твиттере". — Режим похищает венесуэльцев, которые хотят перемен и построения лучшей страны!".
Роберто Марреро задержали на прошлой неделе. Во время обыска у него дома было обнаружено оружие и крупная сумма денег в иностранной валюте. США и страны Группы Лимы осудили арест политика, Евросоюз потребовал его немедленного освобождения.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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