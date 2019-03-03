Суд Южной Кореи продлил арест российского капитана-пьяницы

Законодательство Республики Корея допускает содержание под административным арестом не дольше десяти суток

Фото: Pixabay

Суд Южной Кореи продлил арест российского капитана-пьяницы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bd4/9e3/5c7bd49e3cd93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bd4/9e3/5c7bd49e3cd93.jpg 2019-03-03T15:23:57+02:00 Другие страны Законодательство Республики Корея допускает содержание под административным арестом не дольше десяти суток

Суд южнокорейского города Пусан, где 28 февраля российский сухогруз Seagrand врезался в подвесной мост, получив повреждения и пробив в нем дыру размером пять на пять метров, продлил срок содержания под стражей капитану судна.

"Сегодня было заседание суда по вопросу нахождения капитана под стражей. Есть решение о продлении ареста", — сообщил 3 марта консул РФ в Пусане Роман Быков..

Согласно законодательству Республики Корея, срок административного ареста не может превышать десяти суток.

По истечении этого времени либо материалы следствия передаются в прокуратуру для проверки и предъявления обвинения, либо арестованного освобождают.

Получив следственные материалы, прокурор, в свою очередь, может назначить новый срок содержания под стражей до 10 суток с возможностью продления еще на такой же период для принятия процессуального решения.

Напомним, похожий случай произошел в прошлом году в Швеции, где 53-летний капитан из России, управляя судном в состоянии алкогольного опьянения, посадил плавсредство на мель.

Кроме того, прошлым летом российский танкер "Волгонефть-214" с дизельным топливом задел дно при прохождении Керченского пролива.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.