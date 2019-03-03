Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Суд Южной Кореи продлил арест российского капитана-пьяницы

Сегодня, 15:23

Законодательство Республики Корея допускает содержание под административным арестом не дольше десяти суток

Фото: Pixabay
Суд Южной Кореи продлил арест российского капитана-пьяницы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bd4/9e3/5c7bd49e3cd93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bd4/9e3/5c7bd49e3cd93.jpg Другие страны Законодательство Республики Корея допускает содержание под административным арестом не дольше десяти суток

Суд южнокорейского города Пусан, где 28 февраля российский сухогруз Seagrand врезался в подвесной мост, получив повреждения и пробив в нем дыру размером пять на пять метров, продлил срок содержания под стражей капитану судна.

"Сегодня было заседание суда по вопросу нахождения капитана под стражей. Есть решение о продлении ареста", — сообщил 3 марта консул РФ в Пусане Роман Быков..

Согласно законодательству Республики Корея, срок административного ареста не может превышать десяти суток.

По истечении этого времени либо материалы следствия передаются в прокуратуру для проверки и предъявления обвинения, либо арестованного освобождают.

Получив следственные материалы, прокурор, в свою очередь, может назначить новый срок содержания под стражей до 10 суток с возможностью продления еще на такой же период для принятия процессуального решения.

Напомним, похожий случай произошел в прошлом году в Швеции, где 53-летний капитан из России, управляя судном в состоянии алкогольного опьянения, посадил плавсредство на мель.

Кроме того, прошлым летом российский танкер "Волгонефть-214" с дизельным топливом задел дно при прохождении Керченского пролива.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авария, корабль, сухогруз, Южная Корея, кораблекрушение

Вы сейчас просматриваете новость " Суд Южной Кореи продлил арест российского капитана-пьяницы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снаряд, теракт, метеорит: названы причины взрыва на судне около Южной Кореи

26 февраля, 11:24

В компании-судовладельце не исключают самые невероятные версии случившегося

В аннексированной Керчи затонул корабль оккупантов

26 декабря 2018, 19:40

Экстренные службы оккупированного Крыма предпринимают усилия для предотвращения урона экологии

В Черном море село на мель судно, незаконно заходившее в Крым

26 декабря 2018, 03:09

Грузовое судно под флагом Монголии двигалось из порта Турции в порт "Кавказ" (РФ)

В Керченском проливе загорелся танкер: погиб человек

21 января, 19:06

Пожару предшествовал взрыв на одном из кораблей, после чего пламя перебросилось на другое пришвартованное судно

В Керченском проливе столкнулись два российских судна

5 марта 2018, 17:25

У берегов оккупированного Крыма сухогруз не разминулся со средним черноморским сейнером

У берегов оккупированного Крыма затонул теплоход

13 октября 2018, 18:28

Экипаж судна эвакуировался на спасательный плот, никто не пострадал

В оккупированный Крым съезжаются друзья Путина: что случилось

Выборы-2019: социологи еще раз измерили разрыв между рейтингами

Как украинцев обманывают на карточных расчетах

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа

«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела

Тест для влюбленных: о чем говорит поза, в которой вы спите

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Лукашенко спрогнозировал, кто победит на выборах президента

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу
Загрузка...

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Сегодня, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Что и где чаще всего теряют украинцы: Нацполиция раскрыла статистику

Сегодня, 07:00

В топе — паспорта и ключи. А вот пенсионеры берегут свои документы как зеницу ока

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

Вчера, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Соловьева публично унизили за угрозы Украине