Суд Южной Кореи продлил арест российского капитана-пьяницы
Законодательство Республики Корея допускает содержание под административным арестом не дольше десяти суток
Суд южнокорейского города Пусан, где 28 февраля российский сухогруз Seagrand врезался в подвесной мост, получив повреждения и пробив в нем дыру размером пять на пять метров, продлил срок содержания под стражей капитану судна.
"Сегодня было заседание суда по вопросу нахождения капитана под стражей. Есть решение о продлении ареста", — сообщил 3 марта консул РФ в Пусане Роман Быков..
Согласно законодательству Республики Корея, срок административного ареста не может превышать десяти суток.
По истечении этого времени либо материалы следствия передаются в прокуратуру для проверки и предъявления обвинения, либо арестованного освобождают.
Получив следственные материалы, прокурор, в свою очередь, может назначить новый срок содержания под стражей до 10 суток с возможностью продления еще на такой же период для принятия процессуального решения.
Напомним, похожий случай произошел в прошлом году в Швеции, где 53-летний капитан из России, управляя судном в состоянии алкогольного опьянения, посадил плавсредство на мель.
Кроме того, прошлым летом российский танкер "Волгонефть-214" с дизельным топливом задел дно при прохождении Керченского пролива.
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