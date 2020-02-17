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"Свет в конце тоннеля": в Китае сделали важное заявление по коронавирусу

17 февраля, 07:50

В китайском МИДе считают, что эта эпидемия не подорвет экономику страны

/ Фото: Getty Images

Китаю уже в недалеком будущем удастся нанести поражение смертельно опасному коронавирусу. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал он.

Кроме того, министр уверяет, что эпидемия коронавируса не подорвет китайскую экономику, ведь она "способна преодолеть эту проблему".

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Ранее мы писали, что число жертв нового коронавируса в Китае составило 1770 человек, выздоровели более 10,8 тыс., число зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс.

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Тем временем в Японии провели клинические испытания препаратов от СПИДа для лечения пациентов с коронавирусом. Речь идет о лекарстве американского производства, и известно, что он уже было успешно протестировано на одном из пациентов с коронавирусом. После его применения состояние инфицированного пациента улучшилось.

Последние новости о том, как борется мир с коронавирусом – в нашем материале "Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай заявление МИД борьба коронавирус

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