Тайфун "Кроса" обрушился на Японию: количество пострадавших растет

В Японии бушует тайфун / Фото: AFP

По меньшей 21 житель японских островов Сикоку, Кюсю, а также западной части Хонсю пострадал в результате тайфуна "Кроса", который достиг побережья Японии днем в четверг. Об этом сообщил телеканал NHK.

Основной удар стихии, по прогнозам метеорологов, придется на префектуру Хиросима. Местные власти призывают население не выходить на улицу без надобности и следить за сообщениями об эвакуации. На данный момент подобные рекомендации переместиться в эвакуационные центры получили не менее 580 тысяч человек в Хиросиме и соседних районах.

Из-за тайфуна в Японии серьезно нарушено транспортное сообщение. К настоящему времени авиакомпании отменили более 760 внутренних рейсов. Скоростные экспрессы "синкансэн" ходят с увеличенными интервалами, а движение обычных поездов на ряде направлений в западных регионах страны отменено. Кроме того, перекрыты некоторые участки скоростных магистралей, где существует угроза схода оползней из-за обильных осадков.

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Сейчас скорость ветра в пределах тропического шторма составляет порядка 35 метров в секунду. Как ожидается, в течение дня на западе Японии в ряде префектур может выпасть до 800 мм осадков. "Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году. По прогнозам, в течение суток он должен выйти в Японское море, после чего продолжит движение в сторону северного острова Хоккайдо.

Ранее мы сообщали, что тайфун "Лекима" обрушился на материковую часть Китая. Он уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с. Тайфун "Лекима" обрушился на Вэньлин, между Тайванем и финансовой столицей Китая Шанхаем, в субботу рано утром. В воскресенье он распространился на север Китая и двигался до восточного побережья.

Тайфун с 9 августа затронул девять провинций Китая, нарушив нормальную жизнь более 8,9 млн человек. Власти были вынуждены экстренно эвакуировать из опасных районов свыше 1,7 млн человек. Сильнее всего от удара стихии пострадали восточные провинции Чжэцзян, Шаньдун и Аньхой, в некоторых районах тайфун более чем на сутки нарушил железнодорожное сообщение. Были отменены или задержаны несколько тысяч авиарейсов.

Шанхай также почувствовал на себе последствия тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливней местные власти временно эвакуировали из прибрежных районов более 250 тыс. человек, более чем на сутки серьезно была нарушена работа наземного и воздушного транспорта, приостановлена работа паромных переправ.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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