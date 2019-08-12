Тайфун "Лекима" в Китае: снова увеличилось число погибших

/ Фото: AFP

Число погибших в результате тайфуна "Лекима" Китая возросло до 48 человек, 21 житель считается пропавшими без вести.

Ранее сообщалось лишь о жертвах в восточных провинциях Чжэцзян и Шаньдун. Тайфун "Лекима" достиг побережья Китая в ночь с пятницы на субботу. На тот момент сила ветра в центральной его части составляла 50 метров в секунду.

Ранее мы сообщали, что супертайфун "Лекима" обрушился на материковую часть Китая. Он уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с. Тайфун "Лекима" обрушился на Вэньлин, между Тайванем и финансовой столицей Китая Шанхаем, в субботу рано утром. В воскресенье он распространился на север Китая, и двигался до восточного побережья.

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Тайфун с 9 августа затронул девять провинций Китая, нарушив нормальную жизнь более 8,9 млн человек. Власти были вынуждены экстренно эвакуировать из опасных районов свыше 1,7 млн человек. Сильнее всего от удара стихии пострадали восточные провинции Чжэцзян, Шаньдун и Аньхой, в некоторых районах которых тайфун более чем на сутки нарушил железнодорожное сообщение. Были отменены или задержаны несколько тысяч авиарейсов.

Шанхай также почувствовал на себе последствия тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливней местные власти временно эвакуировали из прибрежных районов более 250 тыс. человек, более чем на сутки серьезно была нарушена работа наземного и воздушного транспорта, приостановлена работа паромных переправ.

Сейчас эпицентр тропического шторма уже покинул пределы материка и находится в Бохайском заливе. Он продолжает движение в северо-восточном направлении со скоростью порядка 10 километров в час и постепенно теряет свою силу.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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