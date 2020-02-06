Теракт в центре Иерусалима: 15 пострадавших, видео с места атаки

Вскоре после того, как Палестина разорвала все отношения с Израилем, в Иерусалиме произошел теракт, в результате которого пострадали израильские военнослужащие.

Инцидент случился в ночь на 6 февраля возле расположенного в центре города развлекательного центра "Первая станция" – машина на полной скорости въехала в толпу военнослужащих ЦАХАЛ.

Изначально сообщалось о 12 пострадавших, но позже их количество возросло до 15.

Реклама

Видео: Reuters

"Ночью в Иерусалиме была совершена террористическая атака с использованием автомобиля в качестве тарана. Один солдат получил тяжелые ранения, у остальных легкие травмы. Все пострадавшие направлены в больницы для лечения", – отметили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Как сообщает телеканал Channel 13, по предварительным данным напавший заметил группу военных и намеренно направил на них автомобиль, после чего уехал. Его машину нашли в городе Бейт-Джала, неподалеку от Вифлеема в Палестинской автономии.

Стоит отметить, что за день до этого, 5 февраля, в городе Хеврон солдаты застрелили 17-летнего палестинца, который бросил в них бутылку с зажигательной смесью.

Напомним, ранее Дональд Трамп обнародовал план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который среди прочего предусматривает признание Израилем Палестины как государства и территориального увеличения автономии.

Подробнее о реакции палестинцев на предложение Вашингтона и ее возможных последствиях читайте в специальном материале "Палестина получит новые земли, но откажется от террора: что нужно знать о "сделке века" Трампа" на сайте "Сегодня".