Теракт в мечетях Новой Зеландии: стрелку предъявят обвинения в 50 убийствах

Брентон Таррант должен предстать перед судом Крайстчерча 5 апреля

Теракт в мечетях Новой Зеландии: стрелку предъявят обвинения в 50 убийствах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d20/2c5/5c8d202c5e353.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d20/2c5/5c8d202c5e353.png 2019-04-04T08:06:00+03:00 Другие страны Брентон Таррант должен предстать перед судом Крайстчерча 5 апреля

В Новой Зеландии подозреваемый в массовом расстреле людей в мечетях Брентон Харрисон Таррант предстанет перед городским судом Крайстчерча 5 апреля. 28-летнему австралийцу предъявят 50 обвинений в убийстве и 39 обвинений в покушении на убийство, сообщается на официальном сайте полиции.

"Сейчас мы можем подтвердить, что человек, арестованный в связи с террористическими нападениями в Крайстчерче, столкнется с обвинениями в 50 убийствах и 39 покушениях на убийство в ходе заседаний суда в пятницу, 5 апреля", – говорится в заявлении полиции Новой Зеландии.

Кроме того, правоохранители рассматривают возможность предъявления и других обвинений в адрес Тарранта. СМИ сообщают, что обвиняемый не будет присутствовать в зале суда и сможет дать объяснения при помощи видеосвязи.

Напомним, атака произошла две недели назад, когда 28-летний Брентон Таррант атаковал верующих двух мечетей в городе Крайстчерч, при этом транслировал расстрел в прямом эфире. Жертвами случившегося стали 50 человек. Сейчас он ждет суда.





Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Великобритании расследуется возможную связь подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убит градоначальника Лондона Садика Хана.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.