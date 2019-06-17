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Теракт в Нигерии с десятками погибших: смертниками оказались трое детей

17 июня, 16:40

В результате взрыва погибли 30 человек и еще 39 получили ранения

Террористами-смертниками, которые подорвали себя в Нигерии, убили 30 человек и ранили еще 39, оказались трое детей – две девочки и мальчик.

"Тремя смертниками, которые подорвали себя, убив 30 человек и ранив 39, на северо-востоке в Нигерии, были две девочки и один мальчик", – говорится в сообщении местных чиновников, передает CNN.

При этом на данный момент еще ни одна террористическая группировка не приняла на себя ответственности за теракт. При этом в регионе происходят регулярные нападения, которые организуют боевики "Бого Харам" и для достижения своих целей они часто вербуют детей, которых похищают из сел на севере Нигерии.

Как сообщалось, террористическая атака с участием смертников произошло на севере Нигерии – в городе Кондуга 15 июня, около 21 часов произошли взрывы в зале, где болельщики смотрели футбол. Позже прогремело еще два взрыва – смертники подорвали себя в толпе в баре.

Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям в баре. Инцидент случился в баре города Трентон в штате Нью-Джерси. По данным источника, звонок о стрельбе поступил в полицию в 00:25 по местному времени. В результате пострадали по меньшей мере десять человек. Когда правоохранительные органы прибыли на место, обнаружили, что пять женщин и пять мужчин получили ранения.

Кроме этого, мы сообщали, что в американском Вашингтоне сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом. Как стало известно, сотрудники службы, в задачу которой входит охрана главы государства, сделали мужчине несколько устных предупреждений, после чего открыли огонь. О том, В каком состоянии сейчас находится мужчина, не сообщается. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег Нигерия, теракт, дети, смертники

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