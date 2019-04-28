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Теракты на Шри-Ланке: полиция задержала еще двух подозреваемых

28 апреля, 13:19

Жертвами взрывов в островном государстве стали около 250 человек

Фото: AFP

На Шри-Ланке полиция задержала еще двух подозреваемых в причастности к терактам, жертвами которых стали около 250 человек. Об этом сообщает News First.

Подозреваемых задержали сегодня. По данным портала, в причастности к взрывам подозреваются Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак. Известно, что всего полиция задержала около 100 человек.

Ранее мы писали о том, что полиция Шри-Ланки начала масштабную операцию по поиску террористов, причастных к организации серии взрывов в минувшее воскресенье. В частности, глава государства распорядился провести осмотр всех жилых построек на Цейлоне. 

Как сообщалось, 26 апреля, на Шри-Ланке прогремело три новых взрыва. Инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию. А 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.


Напомним, восемь взрывов, по три из которых – в церквях и фешенебельных отелях, произошли в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанные на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, посещавших пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.

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Тег Шри-Ланка, подозреваемые, задержание, взрывы, теракты

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Источник:

ТАСС

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