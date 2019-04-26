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Власти Шри-Ланки подсчитали потери туристической отрасли из-за терактов

Сегодня, 14:46

Ряд стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок на Шри-Ланку до улучшения ситуации с безопасностью на острове

Фото: AFP

Потери Шри-Ланки в сфере туризма после серии взрывов 21 апреля могут составить до 1,5 млрд долларов за текущий год. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил министр финансов страны Мангала Самаравера.

"Туристический сектор пострадает больше всего. Мы ожидаем снижение потока прибывающих (туристов) на 30%, и это означает потери на сумму около 1,5 млрд долларов", – приводит агентство Франс Пресс слова министра.

Как отмечает агентство, в 2018 году страну посетило рекордное число туристов – 2,33 млн человек.

Ранее ряд стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок на Шри-Ланку до улучшения ситуации с безопасностью на острове.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов достигло 359 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:


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Тег Шри-Ланка, взрывы, теракты

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Источник:

ТАСС

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