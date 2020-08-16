Тихановская назвала свою "самую первую задачу": новое заявление оппозиционерки

Освобождение задержанных участников антиправительственных протестов и политзаключенных, включая незарегистрированных кандидатов в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, – "общая и самая первая задача" белорусской оппозиции.

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Об этом в Telegram-канале "Страна для жизни" заявила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая с прошлой недели находится в Литве.

По ее словам, ее муж уже больше двух месяцев вопреки закону лишен свободы по обвинению в причинении телесных повреждений различной степени тяжести сотрудникам органов внутренних дел. При этом следственные действия с ним "не проводятся уже больше месяца".

"Сергей уже месяц сидит в тяжелых условиях, в очень маленькой камере, треть которой занимает туалет, где мало воздуха и можно сделать только несколько шагов. Маленькая клетка для Большого человека", – пишет Тихановская.

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В то же время она утверждает, что в заключении ее муж не сломался, не потерял оптимизма, а также доверяет своей супруге и поддерживает каждое ее решение.

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Кроме того, Тихановская попросила своих сторонников временно прекратить носить передачи ее супругу в СИЗО, а по поводу его дня рождения 18 августа поддержать его открытками, письмами и опубликовать в СМИ и соцсетях истории о встречах с ним.

Также она призвала сотрудников СИЗО и других должностных лиц, от которых зависят условия содержания и положение Тихановского, делать их работу "правильно, честно и по закону", а также проявить "человечность и гуманность".

"Я помню, что за решеткой находится не только Сергей. Там находятся Николай Статкевич и Павел Северинец, Александр Кабанов и Сергей Петрухин, Олег Моисеев и Антон Сташевский, Виктор Бабрико и его сын и многие другие политики, блогеры, члены моей команды и просто люди, которые хотят построить страну для жизни, люди, которые жестоко пострадали в результате мирных акций. Добиться их освобождения — это наша общая и самая первая задача", – резюмировала Светлана Тихановская.

Напомним, что, согласно оглашенным белорусским ЦИК результатам президентских выборов, в первом же туре победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В то же время за Тихановскую якобы отдали свои голоса лишь 10,12% избирателей. Никто из оппозиционных кандидатов не признал такие результаты.

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В связи с масштабными фальсификациями на выборах граждане Беларуси вышли на протесты во многих городах страны. Наибольшие акции происходят в Минске, Гродно, Гомеле и Бресте. В результате жесткого разгона демонстраций ОМОНом и СОБРом множество протестующих были травмированы, связь с некоторыми из них отсутствует до сих пор. Официально во время акций погибли два человека – проститься с одним из них накануне в Минске собрались тысячи человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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