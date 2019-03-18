Токио боится, что Brexit сильно ударит по японскому бизнесу
В японском правительстве боятся, что отсутствие соглашения отразится на местном бизнесе
"Жесткий" Brexit может сказаться и на экономике Японии, считает министр экономики, торговли и промышленности последней Хиросигэ Сэко.
Он выразил опасения, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения с Брюсселем может быть нанесен сильный удар по японским компаниям, у которых есть бизнес в Европе.
"Прогнозы остаются неопределенными, поскольку мы не знаем, сколько будет продолжительность отсрочки и сможет ли ЕС одобрить ее", — подчеркнул министр.
По словам Сэко, в нынешней ситуации, если выход Великобритании произойдет без соглашения с Евросоюзом, "это окажет серьезное влияние на японский бизнес" в этом регионе.
Напомним, что 13 марта парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации выхода страны из ЕС без соглашения при любых обстоятельствах.
Мы также писали, что японский производитель автомобилей Honda подтвердил, что закроет производственное предприятие в Суиндоне на юго-западе Англии в 2021 году. В то же время европейская штаб-квартира автомобилестроителя останется в Британии.
Кроме того, американский автоконцерн Ford также решил усилить мероприятия по переносу производства из Соединенного Королевства из опасения неурегулированного выхода из Евросоюза.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Токио боится, что Brexit сильно ударит по японскому бизнесу". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Влиятельные консерваторы призвали Мэй отложить голосование по Brexit
В парламенте Мэй ожидает сокрушительное поражение с разницей не менее чем в сто голосов, пишут СМИ
Выйти из тупика по Brexit: Мэй призвала парламент к патриотизму
Мэй предупредила парламент, что выход Британии из ЕС может значительно затянуться
Повторное голосование по Brexit может не состояться – британский министр
Среди консерваторов, по словам министра, все еще нет достаточной поддержки соглашения
Консерваторы поддержат сделку Мэй, если она согласится на отставку – СМИ
Министры хотят, чтобы она покинула свой пост в июле или даже в мае, сразу после выборов в Европарламент