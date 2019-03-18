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Токио боится, что Brexit сильно ударит по японскому бизнесу

Сегодня, 05:31

В японском правительстве боятся, что отсутствие соглашения отразится на местном бизнесе

Фото: AFP
Токио боится, что Brexit сильно ударит по японскому бизнесу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e9e/74a/5c8e9e74ad2b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e9e/74a/5c8e9e74ad2b0.jpg Другие страны В японском правительстве боятся, что отсутствие соглашения отразится на местном бизнесе

"Жесткий" Brexit может сказаться и на экономике Японии, считает министр экономики, торговли и промышленности последней Хиросигэ Сэко.

Он выразил опасения, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения с Брюсселем может быть нанесен сильный удар по японским компаниям, у которых есть бизнес в Европе.

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"Прогнозы остаются неопределенными, поскольку мы не знаем, сколько будет продолжительность отсрочки и сможет ли ЕС одобрить ее", — подчеркнул министр.

По словам Сэко, в нынешней ситуации, если выход Великобритании произойдет без соглашения с Евросоюзом, "это окажет серьезное влияние на японский бизнес" в этом регионе.

Напомним, что 13 марта парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации выхода страны из ЕС без соглашения при любых обстоятельствах.

Мы также писали, что японский производитель автомобилей Honda подтвердил, что закроет производственное предприятие в Суиндоне на юго-западе Англии в 2021 году. В то же время европейская штаб-квартира автомобилестроителя останется в Британии.

Кроме того, американский автоконцерн Ford также решил усилить мероприятия по переносу производства из Соединенного Королевства из опасения неурегулированного выхода из Евросоюза.

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Тег Великобритания, Япония, автомобиль, брексит, Brexit

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Источник:

ТАСС

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