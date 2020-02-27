Лукашенко обвинил Путина в "толкотне, возне и понуждении"

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает жаловаться на Россию, и на этот раз обвинив ее в "понуждении к интеграции".

Об этом он рассказал 27 февраля в Минске, отметив, что давление на Беларусь Кремль начал оказывать после того, как Владимир Путин стал президентом России.

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По его словам, при первом президенте РФ Борисе Ельцине, с которым он и заключил в 1999 году Договор о Союзном государстве, была "реальная интеграция России и Беларуси, экономик, жизни людей" с сохранением суверенитета и независимости двух стран.

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"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", – пожаловался Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси обвинил российских СМИ в масштабной пропагандистской кампании против его страны, отметив, что уже предоставил Путину доказательства.

Напомним, что в самой Беларуси количество сторонников объединения с Россией за год резко снизилось – с 60,4 до 40,4%.

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