Топливные протесты в Иране: задержаны более тысячи человек

За выходные в демонстрациях участвовали примерно 87 тысяч человек

На фоне народных волнений из-за роста стоимости бензина, которые в середине этого месяца охватили Иран, были арестованы около тысячи человек.

Ссылаясь на данные разведки, местное новостное агентство Fars сообщило 24 ноября, что в целом акции протеста проходили в 1080 городах и других населенных пунктах Исламской Республики Иран.

Только с 22 ноября в них участвовали примерно 87 тыс. человек.

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Отмечается, что в результате беспорядков погибли сотрудники служб безопасности, причем большинство жертв связано с попытками протестующих атаковать нефтехранилища и военные объекты. Наибольший ущерб нанесен в провинциях Тегеран, Хузестан, Фарс и Керман – протестующие жгли банки и автозаправки.

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В иранском спецназе – Корпусе стражей Исламской революции – ответственность за беспорядки возложили на геополитических противников Тегерана – США, Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ, и обещали сурово наказать всех зачинщиков протестов.

Напомним, что в ночь на 15 ноября иранские власти объявили о повышении цен на бензин на 50% – до 15 тыс. иранских риалов за литр (около 0,13 доллара США за литр) при покупке до 60 литров бензина в месяц, и до 30 тыс. риалов сверх этой нормы.

Власти признали гибель в результате беспорядков пяти человек, в том числе трех сотрудников служб безопасности, тогда как, по данным правозащитников з Amnesty International, в ходе протестных акций погибли не менее 106 человек.

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